  • الإثنين ٢٦ شعبان ١٤٤١
  • الإثنين , أبريل 20, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279903 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 19:33 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
عقاقير كورونا.. هذا كل ما يستعمله العالم «حتى الآن»

عقاقير كورونا.. هذا كل ما يستعمله العالم «حتى الآن»

كورونا يزحف.. وإلى الآن لا علاج يشفي منه اعتُمد، ولا مصلا يقي منه اكتُشف. يتواصل السباق العالمي من أجل اكتشاف عقار يزيح هذا الكابوس الذي بدل حياة المليارات من سكان الأرض.

من بين تلك الأدوية عقاقير مضادة للفيروسات، كتلك المستخدمة في علاج إيبولا ونقص المناعة المكتسبة "الإيدز" والتهاب الكبد الوبائي "سي"، وفيروسي سارس وميرس.

وفي هذا الصدد نقرأ عن عقارات مثل Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، وعقارا Ritonavir وLopinavir المستخدمان في علاج فيروس نقص المناعة المكتسبة، وهيدروكسي كلوروكين، المستخدم في مكافحة الملاريا.

كما توجد أيضا الأدوية المستخدمة أساسا ضد أمراض المناعة والتهاب المفاصل، وقد لجأت دول عدة أيضا إلى تلك الأدوية في معركتها ضد كورونا. وثمة فئة ثالثة، تندرج تحتها العقاقير المستخدمة في علاج أمراض التليف الرئوي.

وفي مدينة ووهان الصينية أجريت تجارب سريرية على دواء أفيغان الياباني، المضاد لفيروسات الإنفلونزا. وأظهرت نتائج واعدة.

ولكن الخلاصة، حتى الآن، أنه لا إجماع طبيا بشأن مختلف هذه العلاجات.. لكن يبدو أنها ستبقى خيارا عند مستخدميها، إلى حين اكتشاف عقار لكورونا.


 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0656 sec