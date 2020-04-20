يعدّ الليمون من فصيلة الحمضيات، وهو الفواكه التي لا تخلو منها بيوتنا نهائياً، ويدخل في استخداماتٍ عديدة، كالطبخ، والحلويات، والسلطات، وذلك لمذاقه الحامض الذي يعدّل مذاق الأطعمة، ويعطيها نكهةً خاصّة، ولا يتوقّف الأمر على ذلك، بل إنّ الليمون له فوائد وهو مصدر غذائي لفيتامينات كثيرة، تجعل الجسم أكثر صحّة، وتساعده في التغلّب على العديد من الأمراض، ومن أبرز فوائد الليمون التي سنوضحها لكم، هي فائدته للمعدة. ومنها:

يعالج حموضة المعدة

على الرغم من أنّ الليمون حامض إلّا أنّه يعالج ويخفّف حموضة المعدة؛ وذلك لقدرته على تعديل مستوى الأحماض فيها، حتى تصل للتوازن المطلوب، كما يقوم بامتصاص المعادن الموجودة في المادة الحمضية، للاستفادة منها ونقلها للجسم، وكل ذلك دون التأثير جانبياً عليه.

يحسن عملية الهضم

يحتوي الليمون على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تسهل عملية الهضم، وتنشط عمل الجهاز الهضمي، كما ويعالج الدوار والغثيان، وذلك بشرب مغلي ربع كوب من عصير الليمون الممزوج مع نصف ملعقة صغيرة من الكربونة.

يخلّص الجسم من الغازات

يحتوي الليمون على حمض الماليك، والذي يساعد على طرد الغازات عن طريق تخفيف الآثار الجانبية السلبية للإنزيمات المسّببة لها، كما يقلل من حالات الإمساك، وينقي المعدة من الجراثيم والسموم.