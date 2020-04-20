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رقم الخبر: 279894 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 18:09 الاقسام: منوعات  
تدبير غريب للزواج في ازمة تفشي "كورونا" بنيويورك!

تدبير غريب للزواج في ازمة تفشي "كورونا" بنيويورك!

أصدر حاكم نيويورك أندرو كومو أمرا تنفيذيا يسمح للمقيمين بالولاية بالحصول على تراخيص الزواج عن بُعد، والسماح بأداء مراسم عقد القران عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا.

أصدر حاكم نيويورك أندرو كومو أمرا تنفيذيا يسمح للمقيمين بالولاية بالحصول على تراخيص الزواج عن بُعد، والسماح بأداء مراسم عقد القران عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن "كومو" قال في إفادته الصحفية اليومية بشأن جائحة كورونا: "لا يوجد الآن أي عذر عندما يطرح السؤال بشأن الزواج"، وأضاف: "يمكنك القيام بذلك عن طريق برنامج زووم".

وأضاف "معدل الزواج ينخفض، ومعدل الطلاق آخذ في الارتفاع. ماذا نفعل بخصوص مكاتب الزواج؟ لماذا لم يفكر أحد في ذلك؟".

من جانبها، قالت ميليسا ديروسا، سكرتيرة المحافظ، "لقد فكرنا في الأمر بالفعل".

وقالت ديروسا: "نحن نوقع اليوم على أمر تنفيذي يسمح للناس بالحصول على تراخيص زواجهم عن بعد والسماح للكتّاب بأداء المراسم عبر الفيديو...إذا كان هذا هو الطريق الذي يريد الناس النزول إليه، فسيكون متاحاً لهم".

وكان حاكم الولاية، قد قدر أن ذروة أزمة كورونا مرت والأمور تتجه نحور الاستقرار مع انخفاض عدد الوفيات اليومية في جميع أنحاء الولاية، وقال "الانخفاض الجديد في عدد من يدخلون المستشفيات، وغير ذلك من المؤشرات الدالة على تحسن الوضع، يشير إلى أن الولاية ربما تكون قد تجاوزت ذروة أزمة فيروس كورونا وعلى طريقها نحو استقرار نظام الرعاية الصحية".

 

وجاء تصريح كومو، والذي اتسم بتفاؤل مشوب بالحذر، تزامنا مع انخفاض عدد الوفيات اليومية في جميع أنحاء الولاية إلى 540 في 17 أبريل/ نيسان، نزولا من 630 حالة وفاة في اليوم السابق، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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