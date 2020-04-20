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رقم الخبر: 279892 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 17:50 الاقسام: محليات  
قائد الجيش: الدفاع الجوي الايراني يتقدم بوتيرة سريعة
خلال مراسم تدشين منظومة "الخليج الفارسي" ومراقب" للدفاع الجوي؛

قائد الجيش: الدفاع الجوي الايراني يتقدم بوتيرة سريعة

قال القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي" : ان مسيرة التقدم على صعيد الدفاع الجوي في البلاد آخذة بالتقدم السريع بعد تاسيس قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني.

واضاف اللواء موسوي، خلال مراسم ازاحة الستار عن منظومتي قوة الدفاع الجوي "الخليج الفارسي" و"مراقب" اليوم الاحد: نحن نشكر الباري تعالى لأن الدفاع الجوي الايراني اخذ بالتقدم السريع والكبير بعد تاسيس قوة الدفاع الجوي بتوجيهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة لتكون قوة مستقلة في الجيش والى جانب القوات المسلحة الايرانية.

وثمن القائد العام للجيش الايراني، دور الجامعات والشركات المعرفية والصناعات الدفاعية الوطنية في دعم قوة الدفاع الجوي لتحقيق هذه الانجازات.

واضاف: نحن نتطلع الى المضي قدما وبشكل مستدام نحو تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتاكيد سماحته على ان "الدفاع الجوي يقف في الخط الامامي".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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