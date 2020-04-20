جائحة كورونا.. آخر حصيلة لعدد الاصابات والوفيات حول العالم

ُجّلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيّات الإجمالي في البلاد السبت إلى 38664، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقراً إلى أنّ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 732197 منذ بدء الوباء.

توصلت مجموعة من الباحثين الأمريكيين إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا يمكن أن يكون أكثر بعشرات المرات من الإحصاءات الرسمية. وتم نشر الدراسة في نسخة ما قبل الطباعة على medRxiv . وسجلت أمريكا أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا على المستوى العالمي.

وخطت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، حاجز الـ 2 مليون و300 ألف مصاب حيث وصل العدد حتى الآن إلى 2,306,016 حالة، وفيما تم تسجيل 158,028 حالة وفاة بالفيروس، ووصلت حالات الشفاء منه إلى 588,634، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح في مختلف دول العالم، خاصة مع تسجيل أكثر من مليوني مصاب وأكثر من 154 ألف وفاة، وتواصل الدول جهودها من أجل منع انتشاره والسيطرة عليه من خلال الاجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة.

وسجلت المستشفيات البريطانية 888 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت اسبانيا 565 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى مجموع الوفيات حاجز الـ 20 ألفا، وأعلنت وزارة الصحة في ايران، عن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 5031 بعد تسجيل 73 وفاة جديدة، هذا بالإضافة إلى تسجيل 1374 إصابة جديدة.

وكذلك أعلنت وزارة الصحة الهندية: تسجيل 991 إصابة جديدة و43 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفيما تم تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 4 وفيات.

وسجلت وزارة الصحة المغربية، 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، وتم الإعلان عن 144 وفاة و1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

*المصابون بأمريكا أكبر مما تعلنه إدارة ترامب

وأجرى العلماء الأمريكيون في مقاطعة سانتا كلارا بشمال كاليفورنيا، التي كانت واحدة من أوائل المناطق التي شهدت انتشار العدوى في الولايات المتحدة، أجروا 3.3 ألف اختبار على متطوعين من بين السكان المحليين، لمعرفة وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا لديهم، من أجل تقدير عدد الأشخاص الذين يمكن أن يصابوا به من قبل.

وفقًا للقائمين على هذه الاختبارات، تبين أن لدى ما بين 2.5% و 4.2% من سكان المنطقة أجسام مضادة للفيروس التاجي، مما يشير إلى أنه يمكنهم حمل فيروس كورونا.

ويشير الباحثون إلى أن "تقديرات الانتشار هذه تعكس مدى يتراوح بين 48000 و 81000 شخص مصاب في مقاطعة سانتا كلارا وحدها بحلول أوائل أبريل، وهو ما يتجاوز عدد الحالات المؤكدة من 50 إلى 85 مرة".

وقال أحد القائمين بالدراسة، الأستاذ بجامعة ستانفورد، جاي بخاتاشاريا، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التلفزيونية إن هذه الدراسة يمكن أن توفر أيضا صورة أكثر واقعية عن معدل الوفيات بالفيروس المستجد.

ووفقا له، إذا كان هناك بالفعل عدد أكبر بكثير من المصابين بالفيروس التاجي مما تسجله الإحصاءات الرسمية، فإن نسبة معدل الوفيات المئوية بسبب COVID-19 يمكن أن يكون أقل نسبيا مما هو مفترض الآن.

وكشفت آخر البيانات والأرقام أن الولايات المتحدة سجلت 30 ألفا و905 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة بين يومي 16 و17 الشهر الجاري، وهي أكبر حصيلة إصابات يومية على المستوى العالمي.

*تشكيك بقرب توصل أمريكا للقاح مضاد لكورونا

اعتبرت البروفيسورة، سوبريا مونشو، المحاضرة في جامعة جونز هوبكنز، أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول امكانية إنتاج لقاح مضاد لكورونا خلال عام أو 18 شهرا هي تصريحات متفائلة جدا.

وشككت الخبيرة بواقعية هذه التصريحات رغم أن فيروس كورونا لا يعد فيروسا جديدا تماما، على حد تعبيرها.

وأعلنت مونشو أن تطوير لقاح فعال ضد أي فيروس جديد يتطلب فترة ما بين 10 و15 عاما، مضيفة أن" الخبر الجيد هو أن فيروس كورونا الحالي ليس جديدا، وهناك شركات ومؤسسات عالمية تعمل على تطوير لقاحات ضد مثل هذه المجموعة من الفيروسات منذ فترة طويلة، خاصة منذ تفشي وبائي ميرس وسارس".

وشددت على أن الشركات التي تقوم بتطوير لقاح مضاد لـ" "كوفيد-19"، لم تبدأ من الصفر، لأن هذا النوع من الفيروسات موجود أساسا، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم إنتاج لقاحات فعالة كليا ضد فيروسات كورونا على أنواعها.

وأعربت الخبيرة عن اعتقادها بأن "الأبحاث التي أجريت على فيروسات ميرس وسارس سابقا أسهمت بتقصير المدة اللازمة لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19.. والحقيقة أن المصل المضاد لفيروس ميرس لا يزال قيد التطوير حتى الآن نظرا لأنه كان منحصرا في شبه الجزيرة العربية.. وبالنسبة لوباء سارس فلم يعد إنتاج لقاح مضاد له ضروريا بعد اختفائه تمامًا".

ولفتت مونشو خلال تصريحات نشرها موقع الجامعة، مساء الخميس، إلى أن عددا كبيرا من الشركات في الولايات المتحدة ودول أخرى تعمل على تطوير لقاح مضاد لكورونا المستجد، بما فيها شركات: موديرنا، وأنوفيو، وكانسينو، بيولوجيز، ومعهد شنغن الصيني.

وكشفت الخبيرة الصحية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن هناك لقاحا واعدا يستخدم في علاج مرض السل ستتم تجربته قريبا في أستراليا ضد فيروس كورونا.

*تداعيات كارثية على فقراء امريكا

رصد مقطع فيديو في نيويورك، أكثر بقع الولايات المتحدة تضررا من فيروس كورونا المستجد، طابورا طويلا جدا من محتاجي الطعام، بعدما خسر عشرات الآلاف وظائفهم في الولاية.

ويبدو الطابور، الذي تم تصويره في كوينز، أحد أكبر أحياء نيويورك، مؤلفا من مئات الأشخاص، ويمتد على طول كبير جدا.

وكان لولاية نيويورك نصيب الأسد من وفيات الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، كما أنها واحدة من أكثر المناطق تأثرا بالأزمة المالية المرتبطة بتفشي الوباء في البلد.

وتعمل جمعيات محلية على مساعدة المحتاجين في الولاية ممن فقدوا وظائفهم، لتفادي "أزمة جوع" في نيويورك، فيما يسعى عشرات الآلاف من السكان إلى الحصول على الطعام عبر المساعدات.

وقال كومو إن ما يقرب من 13 ألفا من سكان نيويورك لقوا حتفهم، منذ تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس في الولاية في 1 مارس، ولا يتضمن الإجمالي في أكثر من 4 آلاف وفاة في مدينة نيويورك تم إلقاء اللوم فيها على الفيروس في شهادات الوفاة، لكن لم يتم تأكيدها بواسطة اختبارات معملية.

وتوفي أكثر من 2700 شخص في دور رعاية المسنين في نيويورك، وهو ما يعد أكثر بكثير من أي ولاية أخرى.

وقال كومو يوم السبت إن دور المسنين "تثير لعاب هذا الفيروس"، مشيرا إلى أن هذه المرافق تتعرض لضغوط بسبب نقص الموظفين وانتشار المرض وضعف النزلاء.

*عدد الوفيات في أوروبا يتجاوز الـ100 ألف

أكدت وكالة "فرانس برس" أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا تجاوز عتبة الـ100 ألف، ما يجعل من القارة العجوز المنطقة الأكثر تضررا بالوباء في العالم.

وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية الأحد، استنادا إلى إحصاءاتها، أن 157 ألف شخص على الأقل في العالم راحوا ضحية الفيروس حتى الآن، ويعود الثلثين من هذه الوفيات إلى أوروبا.

وسجلت 25% أخرى من إجمالي عدد الوفيات بكورونا على مستوى العالم في الولايات المتحدة التي تتصدر بفارق هائل قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء من حيث عدد الإصابات والوفيات على حد سواء بأكثر من 735 ألف إصابة وأكثر من 39 ألف وفاة.

وحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي كورونا في العالم، تلي خمس دول أوروبية، وهي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، الولايات المتحدة في قائمة الإصابات.

كما تحل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا في المراتب بين الثانية والخامسة في قائمة الوفيات.

وحسب آخر إحصاءات الجامعة، سجلت في العالم حتى الآن 161030 وفاة و2338335 إصابة بكورونا.

*وفاة آلاف المسنين في دور الرعاية في بريطانيا

وتوفي آلاف المسنين في دور الرعاية في بريطانيا، في حصيلة هي أعلى من الأرقام الرسمية، كما أعلنت هيئة "كير إنغلاند" التي تمثل هذا القطاع، مرجحة أن يكون العدد 7500 وفاة.

وإحصاءات ضحايا الفيروس التي تعلنها الحكومة لا تشمل سوى وفيات مصابين أدخلوا المستشفيات.

وأحصى مكتب الإحصاء الوطني، الذي يقوم بتعداد الوفيات لكن بفارق 10 أيام، 217 وفاة حتى الثالث من نيسان/أبريل في دور المسنين في إنكلترا وويلز بحسب آخر حصيلة أسبوعية.

وبعد جمع أرقامها، تقدّر "كير إنغلاند" التي تمثل دور المسنين المستقلة، بأن العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير.

وقال مديرها العام مارتن غرين لصحيفة "التلغراف": "لو درسنا معدلات الوفيات منذ الأول من نيسان/أبريل وقارناها بمعدلات السنوات الماضية نقدّر وفاة نحو 7500 شخص جراء وباء كوفيد-19".

وأوضح أنه "في غياب فحوص لكشف الإصابة من الصعب تقديم عدد دقيق" للوفيات.

وردا على سؤال للجنة برلمانية الجمعة حول أرقام مكتب الإحصاء الوطني، أقر وزير الصحة مات هانكوك بأن العدد الفعلي للوفيات في دور المسنين "أعلى بكثير" مؤكدا أن أرقاما رسمية "ستنشر قريبا جدا".

* الضغوط تتزايد على الصين

وانضمت أستراليا يوم الأحد إلى قائمة متنامية من الدول التي تمارس ضغطا على الصين بسبب إدارتها لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وأثارت علامات استفهام حول شفافيتها وطالبت بتحقيق دولي في أصل الفيروس وكيفية انتشاره.

ومن المعتقد أن الفيروس ظهر في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي. وانتشر الفيروس في مختلف أنحاء العام وتشير حسابات رويترز إلى أنه أصاب حوالي 2.3 مليون فرد وتسبب في وفاة ما يقرب من 160 ألفا منهم.

وقالت ماريس بين وزيرة الخارجية الأسترالية إن قلقها فيما يتعلق بشفافية الصين بلغ ”نقطة عالية جدا“.

وقالت لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) ”المشاكل المتعلقة بفيروس كورونا يجب أن تكون موضع مراجعة مستقلة وأعتقد أن من المهم أن نفعل ذلك“. وأضافت: أستراليا في الواقع ستصر تماما على ذلك.

وقد استطاعت أستراليا السيطرة على الوباء قبل أن تتفاقم الضغوط على نظامها الصحي وأعلنت يوم الأحد اكتشاف 53 إصابة جديدة ليصل إجمالي الحالات وفقا لبيانات وزارة الصحة إلى 6586 حالة.

ويبلغ عدد الوفيات في أستراليا 71. وقل معدل الزيادة في الحالات الجديدة عن واحد في المئة سبعة أيام متتالية أي أنه أقل كثيرا منه في العديد من الدول الأخرى.

وشهدت العلاقات بين أستراليا والصين تدهورا وسط اتهامات أسترالية بتدخل الصين في الشؤون الداخلية وتصاعد القلق مما ترى أنه نفوذ صيني متنام في منطقة المحيط الهادي.

وتأتي مطالبة أستراليا بالتحقيق في أصل فيروس كورونا في وقت يصعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لبكين إذ يتهمها هو وكبار مساعديه بغياب الشفافية بعد انتشار الفيروس.

ويوم السبت قال ترامب: إن الصين يجب أن تواجه عواقب إذا اتضح أنها كانت مسؤولة عن علم عن الجائحة.

*رئيس وزراء إسبانيا يسعى لتمديد العزل العام

الى ذلك قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث السبت، إنه سيطلب من البرلمان تمديد إجراءات العزل العام المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد 15 يوما حتى التاسع من مايو أيار ولكنه قال إن هذه القيود ستكون أكثر مرونة.

وأضاف سانتشيث خلال إفادة صحفية ”تجاوزنا أخطر اللحظات“. ولكنه أضاف أن ”هذه الانجازات ما زالت غير كافية وهي هشة في المقام الأول. لا يمكننا المخاطرة بها بحلول متعجلة ”.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد زاد بوتيرة أبطأ يوم السبت لكنه تجاوز 20 ألفا. وزاد عدد حالات الوفاة 565 حالة بانخفاض عن 585 حالة يوم الجمعة. وارتفع عدد حالات الإصابة من 188068 إلى 191726 حالة

وبدأت إسبانيا في تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة التي فرضتها في 14 مارس آذار، وفتحت الأسبوع الماضي بعض قطاعات الاقتصاد بما في ذلك قطاع التصنيع . لكن ما زال كثيرون يلزمون بيوتهم باستثناء الخروج للتسوق للحصول على الطعام ولا يسمح حتى للأطفال بالخروج لممارسة الرياضة.

*بأس كورونا يتراجع في دول جنوب شرق آسيا

أعلنت كل من سنغافورة وتايلاند الواقعتين بجنوب شرق آسيا، أنهما لم تسجلا حالة وفاة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، في حين سجلت إندونيسيا 47 حالة وفاة جديدة.

وقد سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، الأحد، 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 6588 إصابة، في حين أنها لم تسجل لليوم الثاني ولا حالة وفاة واحدة، ليبقى إجمالي الوفيات عند مستوى 535.

ولفتت الوزارة إلى أن الأغلبية العظمى من حالات الإصابة الجديدة ظهرت بين العمال الوافدين، بينما كانت 25 حالة لمقيمين دائمين.

كما لم تسجل تايلاند هي الأخرى لليوم الثاني ولا حالة وفاة واحدة بالفيروس، وإنما سجلت زيادة في حالات الإصابة الجديدة بلغت 32 حالة، منها 28 في العاصمة بانكوك، ليصل الإجمالي إلى 2765 حالة، وبلغ عدد الوفيات 47 شخصا.

المقابل سجلت إندونيسيا ارتفاعا في عدد الوفيات بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية وبلغ 47 حالة وفاة، ليصبح إجمالي عدد المتوفين 582 شخصا، وأما الإصابات الجديدة بالفيروس هناك فبلغت 327 ، ليرتفع العدد الكلي إلى 6575 إصابة.

كما سجلت الفلبين 12 وفاة جديدة بكورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 409، كما سجلت 172 إصابة جديدة، ليبلغ مجموع عدد المصابين هناك 6259 شخصا.

وفي ماليزيا سجلت السلطات 84 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 5389، إضافة إلى تسجيل وفاة واحدة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 89.

*تركيا تمدد حظر التنقل

أعلنت وزارة الداخلية التركية تمديد حظر التنقل الذي فرض سابقا بين 31 مدينة كبرى من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير لمدة 15 يوما إضافيا.

وأكدت وزارة الداخلية التركية أنه "تم تمديد حظر التنقل الذي فرض سابقا بين 31 مدينة كبرى من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير لمدة 15 يوما إضافيا، وذلك اعتبارا من منتصف هذه الليلة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد"، مشيرة إلى أن "الحظر يشمل وقف جميع الرحلات البرية والجوية والبحرية بين المدن المذكورة".

فيما قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات لقناة "إن تي في"، إنه "سيتم عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الأسبوع المقبل بناء على دعوة منا لبحث موضوع تفشي فيروس كورونا".

وعن المواطنين خارج البلاد، قال أوغلو إنه "سيتم إجلاء المواطنين الأتراك من 72 دولة قبل شهر رمضان"، مشيرا إلى "ارتفاع عدد الأتراك الذين توفوا خارج البلاد إلى 342".

وسجلت تركيا تراجعا طفيفا في المعدلات اليومية للإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد-19"، حسبما أظهرت إحصاءات وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، يوم السبت، إنه تم تسجيل "121 حالة وفاة و3783 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1890 والإصابات إلى 82329".

وتابع أنه "يوجد 1894 مصابا في وحدات العناية المركزة و1054 آخرين موضوعين على أجهزة التنفس الاصطناعي".