قال رئيس الوزراء العراقي المكلّف مصطفى الكاظمي إن مشاورات تأليف الحكومة تجري في أجواء ودية، مشدداً على أن المطلوب هو تشكيل فريق حكومي نزيه يواجه الأزمات ويحقق مطالب الناس.​

مصدر مطلع أفاد بأن الحكومة ستتألَف من 22 حقيبة وزارية، وإن 11 وزارة ستكون من نصيب المكون الشيعي، وستة للمكوِّن السني وثلاثة للكردي ووزارة واحدة أو وزارتين للمسيحيين والتركمان.

وكلّف الرئيس العراقي برهم صالح الأسبوع الماضي، مصطفى الكاظمي تأليف الحكومة العراقية، بعد انسحاب سلفه عدنان الزرفي.

وقال بمناسبة تكليفه أن حكومته "لن تكون حكومة الغرف المغلقة، وستكون حكومة خدمات، وستعمل على تحريك عجلة الاقتصاد".

وشدد على أن "السيادة خط أحمر لا يمكن المجاملة عليها، ولن تكون السيادة للعراقيين جدلية"، لافتاً إلى أن "علاقات العراق الخارجية يجب أن تكون ناجحة ومبنية على مبدأ التوازن".

وكان النائب عن تحالف سائرون في العراق، بدر الزيادي، وضع الأحد، شرطا واحداً للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.

وقال الزيادي، إن شرط تحالف سائرون لتمرير حكومة الكاظمي هو اختياره حكومة مستقلة، تتلقى دعماً كبيراً داخل مجلس النواب، وخلاف ذلك سيواجه صعوبة كبيرة بالتصويت على حكومته ليس من سائرون فقط وانما من أغلب نواب الكتل الاخرى.

وأضاف، أن التفاوض على تشكيل الكابينة الوزارية، يحتاج الى وقت أطول، والانباء التي تتحدث عن تقسيم الوزارات عارية عن الصحة.

ميدانياً اعتقلت قيادة فرقة الرد السريع في العراق، الأحد، المسؤول اللوجستي في جماعة داعش الإرهابية بمحافظة كركوك شمال العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة فرقة الرد السريع أن "قيادة فرقة الرد السريع بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني تمكنت من اعتقال المسؤول اللوجستي في عصابات داعش الإرهابية بعملية نوعية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك".

وتشن قوات الامن العراقية بين فترة واخرى عمليات دهم وتفتيش في مختلف المناطق للقبض على عناصر داعش الاجرامية.

بموازاة ذلك اصدرت خلية الاعلام الامني، الأحد، توضيحا بشأن الانفجارات قرب قضاء الدور.

وقالت الخلية في بيان انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وجهت طائرات F_16 العراقية ضربات دقيقة لأوكار عصابات داعش الإرهابية في جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين".

واضافت انه "ادى الى قتل مجموعة من العناصر الإرهابية وتدمير الأوكار بالكامل"، مشيرة الى ان "هذه الأماكن كانت تنطلق منها العناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين".

هذا وأعتبر النائب عن تحالف الفتح ثامر ذيبان، الأحد، وجود القوات العسكرية الأمريكية شكلا من أشكال احتلال الأراضي العراقية، داعيا الحكومة إلى إعلام مجلس النواب عن عدد القوات الأمريكية وطبيعة مهامها وعملها.

وقال ذيبان في تصريح إن "تواجد أي قوات أجنبية يكون بموافقة الحكومة كون العراق دولة ذات سيادة"، معتبرا" أن "عدم امتثال الولايات المتحدة الأمريكية لقرار مجلس النواب باخراج جنودها من الأراضي العراقية يعد شكلا من أشكال احتلال الأراضي العراقية".

*وزير الصحة العراقي يحذر من زيادة سريعة بمعدل إصابات كورونا

حذر وزير الصحة العراقي، صادق جعفر علاوي، من زيادة سريعة بعدد الإصابات بفيروس كورونا، ومن فشل جهود احتواء الفيروس في العراق، بعدما لوحظ عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية.

وقال علاوي في بيان صحفي، الأحد إن: "فرق الرصد الوبائي تواصل المسح الميداني من خلال الزيارات الميدانية إلى المناطق، وفحص الفئات الأكثر توقعا للإصابة، وأخذ المسحات من الاشخاص المشتبه باصابتهم".

ودعا وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل إلى "الابتعاد عن نقل الاخبار غير الموثقة التي تشجع على كسر الحظر الصحي الشامل"، مبينا أن وزارته "لديها تقييم دوري لمسار تنفيذ الحظر، والذي على أساسه يتم تحديد استمرار أو تخفيف إجراءات الحظر، بناء على مصلحة وسلامة المواطنين والتأكد من ايقاف سلسلة انتشار الوباء، وبالتشاور مع الجهات المعنية ومنظمة الصحة العالمية".