دعا أمیر دولة الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، المواطنين الكويتيين العائدين من الخارج إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأكد الصباح، في كلمة وجها إلى الكويتيين، على تنسيق الحكومة الكويتية في تسريع عودة الكويتيين من الخارج قبل حلول شهر رمضان، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

في السياق بدأت السلطات الكويتية، الأحد، عملية إجلاء واسعة لمواطنيها، الذين بقوا خارج البلاد بعد إغلاق الحدود والمطار، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء "كوفيد-19".

وأكدت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة أن إجلاء المواطنین الكویتیین عبر مطار الكویت الدولي یسیر بنجاح، وسط استعدادات تامة لاستقبال هؤلاء العائدین من الخارج ضمن المرحلة الأولى التي بدأت الأحد وتستمر حتى یوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن هذه المرحلة، وهي الأولى من خمس مراحل، تتضمن رحلات إلى الریاض وجدة والدمام وأبوظبي ودبي ومسقط والمنامة والدوحة والقاهرة والإسكندریة وعمّان ولندن وإسطنبول وأنقرة وباریس وجنیف.