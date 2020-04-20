أظهر التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي بخصوص فتح ثلاث ثغرات في السياج الحدودي بين فلسطين المحتلة ولبنان، أنه من لحظة الاحتكاك والانذار وصلت قوة من الجيش الإسرائيلي الى المكان بعد أربع دقائق.

معلق الشؤون العسكرية في قناة كان الإسرائيلية قال ان كل الخط الحدودي مكتظ بالكثير من وسائل المراقبة والوسائل الدفاعية، وحقيقة أن هناك مجموعات وصلت الى السياج وفتحت ثغرات، فهذا يشير الى احتراف عالٍ في التنفيذ، وربما معلومات تم جمعها تمهيدا لفتح هذه الثغرات.

من جهته معلق الشؤون العسكرية في القناة 13 الإسرائيلية، ألون بن ديفيد، قال انه لا يجب النظر الى حادثة فتح الثغرات في السياج بأنها حادثة بسيطة، معتبرا أنه لا يجب الاستخفاف بها وهي حادثة خطيرة جدا.. وأضاف "فمن من وصل الى السياج وفتح ثغرات في ثلاثة أماكن يقول لـ" إسرائيل" انا اعرف كيف اصل الى الحدود، لن تروني، وافتح ثغرات في السياج ساعة أشاء".

وأضاف بن ديفيد أن الرسالة هنا قاسية جدا من ناحية "إسرائيل"، وهذا سينعكس على مواصلة عمل الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله، سواء في سوريا أو في لبنان.

موقع "إسرائيل ديفينس"، المتخصص بالشؤون العسكرية والأمنية، وتحت عنوان "القط والفأر النسخة اللبنانية" كتب ان " الحدود اللبنانية تعتبر واحدة من اكثر الحدود "التكنولوجية" التي لدى الجيش الإسرائيلي، حيث تشغل منظومات مراقبة على أنواعها من قبل كتيبة جمع متخصصة بالمنطقة.

مع ذلك، وبالرغم من التكنولوجية، الواقع يثبت ان الغطاء والنباتات على هذه الحدود لا زال يتيح لحزب الله "نقاط ميتة".. ثغرات في السياج مدلولها ان حزب الله يمكنه، نظريا، الدخول والخروج من" إسرائيل" من دون ان تتم ملاحظته".

من جهة اخرى أطلقت قوات العدو الصهيوني الأحد، النار على المزارعين والصيادين الفلسطينيين جنوب وشمال قطاع غزة.

ووفقا لمصادر فلسطينية فقد أطلقت الأبراج العسكرية الصهيونية النار وقنابل الغاز صوب المزارعين بخزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبينت المصادر انه لم يتم التبليغ عن وقوع اصابات في صفوف المزارعين.

من جهة اخرى استهدفت زوارق العدو الصهيوني مراكب الصيادين ببحر غزة دون التبليغ عن وقوع اصابات .

بموازاة ذلك أصيب 3 شبان فلسطينيين، ليلة السبت، برصاص قوات العدو الصهيوني، عقب اقتحامها قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود العدو اقتحموا القرية وأطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة 3 شبان، إلى جانب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بينهم نساء واطفال.

وأضاف شتيوي أن قوات العدو اقتحمت منزل العميد عبد اللطيف القدومي وعبثوا بمحتوياته واستخدموه ثكنة عسكرية للقناصة، علاوة على استهدافه بقنابل الغاز، الأمر الذي أدى الى إصابة كامل أفراد عائلته بالاختناق.