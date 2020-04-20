أعلن الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، العقيد طيار محمد قنونو، الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة حربية تابعة لقوات خليفة حفتر في منطقة أبو قرين جنوبي مصراتة.

وقال قنونو، في بيان صحفي، إن "دفاعاتنا الجوية اسقطت قبل قليل طائرة" وينق لونق" كانت تقصف أهدافاً مدنية في محيط ابوقرين".

وأوضح أن "الطائرة التي أُسقطت كانت مجهزة بصواريخ موجهة، وأسقطت قبل أن تلوذ بالفرار إلى قواعدها التي انطلقت منها".

يذكر أنه في وقت سابق من مساء السبت كان الجيش الوطني قد شن غارات جوية استهدفت خلالها آليات وعربات عسكرية مسلحة تابعة لقوات حكومة الوفاق في منطقة بوقرين.

كما شنت مقاتلات تابعة لـ" الجيش الوطني" بقيادة خليفة حفتر (والمدعوم إماراتيا ومصريا وفرنسيا)، الأحد، غارات جوية استهدفت آليات وعربات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق (المدعومة دوليا) في منطقة بوقرين شرقي مدينة مصراتة.

إلى ذلك قال مصطفي المجعي، الناطق باسم "قوات الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية، السبت، إن قواتهم تتقدم نحو مدينة ترهونة من 5 محاور.

وأضاف المجعي،" أن قواتهم بسطت السيطرة على مناطق عدة من مشارف مدينة ترهونة".

وأوضح أن قواتهم أسرت العشرات من قوات حفتر، وأوقعت العديد من القتلى خلال المعارك على مدار يوم السبت.

ولفت إلى أن المعارك التي دارت صباح السبت كانت على مشارف مدينة ترهونة.

وأكد شهود عيان من داخل مدينة ترهونة، الأحد، توقف الاشتباكات في الحدود الإدارية للمدينة.

ويبلغ عدد سكان المدينة نحو مليون نسمة، وتعد قبائل ترهونة من أكبر القبائل الليبية التي تزيد على 63 قبيلة منها "أولاد علي، الفرجان، المهادي، الغرارات، الدوائم، الهماملة، أولاد حمد، العوامر، الحواتم، المارغنة، وأولاد معرف، البركات، والعبانات، والمزاوغة، والدراهيب، والحمادات".

وتبعد المدينة نحو 88 كم جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس، وتعد أحد المواقع الاستراتيجية الهامة في العاصمة.

من جانب آخر أعلن الجيش الوطني، الأحد، عن اعتقال أحد كبار قادة تهريب البشر جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن "قوة من القوات المسلحة في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس، تمكنت من أسر أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة وهو المدعو صالح الدباشي، شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي، الملقب بـ"العمّو"".

وأضاف أنه "تم أسر الدباشي وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة من طراز كيربي".

وأشار المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني، إلى أن "المدعو صالح الدباشي كان المسؤول الأول عن مركز إيواء صبراتة، الذي شهد أشنع الجرائم ضد البشرية بحق المهاجرين من بيع ورق وعبودية وتهريب طيلة الفترة مابين 2012 وحتى 2017".