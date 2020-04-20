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رقم الخبر: 279885 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 17:32 الاقسام: محليات  
الامن الداخلي الايراني يعتقل رئيس مافيا المخدرات شرق البلاد

الامن الداخلي الايراني يعتقل رئيس مافيا المخدرات شرق البلاد

اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سمنان العميد عبدالله حسني عن اعتقال رئيس مافيا المخدرات في شرق البلاد، بجهود قوى الامن الداخلي في محافظتي سمنان وخراسان الجنوبية.

وقال العميد حسني في تصريح صحفي، انه تم ضبط 740 كغم من المخدرات خلال عمليات مشتركة لشرطة مكافحة المخدرات في محافظة سمنان (شمال شرق) وخراسان الجنوبية (شرق).


واضاف، انه تم في هذا الاطار اعتقال رئيس مافيا المخدرات في شرق البلاد بمعية اثنين من عناصر عصابته.

واوضح بانه تم اضافة الى ضبط 740 كغم من المخدرات من هذه العصابة، ضبط 3 اسلحة حربية کانت بحوزتهم.


 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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