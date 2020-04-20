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رقم الخبر: 279884 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 18:38 الاقسام: عربيات  
"أطلقوا سجناء البحرين" يتصدر ترند البحرين.. و67 منظمة تتبنى الدعوة

"أطلقوا سجناء البحرين" يتصدر ترند البحرين.. و67 منظمة تتبنى الدعوة

حافظ وسم (#اطلقوا_سجناء_البحرين) على صدارته "ترند تويتر" المملكة، لساعات طويلة، بعد أن أطلقه ناشطون، السبت.

وطالب آلاف المغردين، عبر الوسم، بتبييض سجون البحرين من كافة المعتقلين السياسيين، تفاديًا لوقوع كارثة إنسانيّة إثر تفشي جائحة "كورونا".

من جانبها ، طالبت 67 منظّمة حقوقية عربية ودولية، السلطات البحرينية بالاستجابة لدعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، واتخاذ إجراءات عاجلة ومماثلة لما تقوم به دول العالم لمواجهة فيروس "كورونا".

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن السجون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المُعدية، وسجون البحرين تعاني من الاكتظاظ، بحسب تقارير رسميّة، إلى جانب حرمان المعتقلين من العلاج كإحدى وسائل التعذيب، وهو ما نتج عنه تدنّي مستوى العناية الصحية فيها، ما ينذر بكارثة ستطال السجناء لو بلغهم هذا الوباء.

 
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مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
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