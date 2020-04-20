  • الإثنين ٢٦ شعبان ١٤٤١
  • الإثنين , أبريل 20, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279883 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 17:25 الاقسام: محليات  
ظريف رداً على ترامب: توقف عن التدخل في شؤون البلدان الاخرى

ظريف رداً على ترامب: توقف عن التدخل في شؤون البلدان الاخرى

انتقد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، تصريح الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، الاخير ودعاه الى عدم التدخل في شؤون البلدان الاخرى.

وورد على حساب ظريف الشخصي في موقع تويتر مخاطبا ترامب: إن جل ما ينبغي لك فعله هو التوقف عن التدخل في شؤون البلدان الاخرى لاسيما بلدي وعليك أن تصدق أننا لم نتشاور مع أي سياسي اميركي.

وكتب ظريف، ردّا على أكاذيب ترامب، ان ايران ستصبح بلدا مصدرا لجهاز التنفس الاصطناعي (الفنيلاتور) قريباً.

ويشار الى ان ترامب زعم في تصريح أدلى به اليوم الاحد أنه يدعم الشعب الايراني وانه على استعداد لارسال أجهزة التنفس الاصطناعي لمكافحة فيروس كورونا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0616 sec