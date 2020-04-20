انتقد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، تصريح الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، الاخير ودعاه الى عدم التدخل في شؤون البلدان الاخرى.

وورد على حساب ظريف الشخصي في موقع تويتر مخاطبا ترامب: إن جل ما ينبغي لك فعله هو التوقف عن التدخل في شؤون البلدان الاخرى لاسيما بلدي وعليك أن تصدق أننا لم نتشاور مع أي سياسي اميركي.

وكتب ظريف، ردّا على أكاذيب ترامب، ان ايران ستصبح بلدا مصدرا لجهاز التنفس الاصطناعي (الفنيلاتور) قريباً.

ويشار الى ان ترامب زعم في تصريح أدلى به اليوم الاحد أنه يدعم الشعب الايراني وانه على استعداد لارسال أجهزة التنفس الاصطناعي لمكافحة فيروس كورونا.