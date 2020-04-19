في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، ذكرت الكاتبة مادلين وال أنه من المهم أن نشعر أننا نتقاسم المحنة ذاتها في ظل إغلاق الحدود وتفشي فيروس كورونا المستجد. وفيما يلي بعض كتب الخيال العالمية التي من شأنها أن تساعدك على الشعور بانتمائك إلى العالم، حتى أثناء الالتزام بالحجر الصحي في منزلك، وترجمت أغلب هذه الروايات للعربية: "الخيميائي" للكاتب باولو كويلو أسرت قصة الراعي الشاب الرحّال قلوب ملايين القراء حول العالم. وتشجّع رواية "الخيميائي" الكلاسيكية، من تأليف الروائي البرازيلي باولو كويلو، الجميع على النظر إلى أعماقهم ومطاردة أحلامهم. ولعل هذا الاقتباس الرائع من هذه الرواية قد يشجعك على البدء في القراءة "إن إمكانية تحقيق الحلم هي ما يجعل الحياة مثيرة للاهتمام". "الجريمة والعقاب"-فيودور دوستويفسكي (1866) تركز رواية "الجريمة والعقاب" على طالب قانون سابق ذكي وموهوب، يعيش في فقر مدقع، فيقرر بوعي ارتكاب جريمة قتل من خلال إقناع نفسه بأنها جريمة مبررة أخلاقيا، وتكشف الرواية لاحقا عن صعوبة تعامل الطالب مع عواقب وتداعيات الفعل الذي أقدم عليه. "باتشينكو" للكاتبة مين جي لي لقيت رواية "باتشينكو" من تأليف الكاتبة الأميركية من أصول كورية مين جين لي رواجا كبيرا في الولايات المتحدة منذ صدورها في عام 2017. وقد وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" رواية "باتشينكو" بأنها قصة تروي "تاريخ أربعة أجيال من عائلة كورية الأصل، أولا في كوريا في ظل الاحتلال الياباني في أوائل القرن العشرين، ثم في اليابان في الأعوام التي سبقت الحرب العالمية الثانية إلى أواخر الثمانينيات". "أمريكانا" للكاتبة تشيماماندا نغوزي أديتشي تعد رواية "أمريكانا" ثالث رواية للكاتبة النيجيرية الشابة، وتصف هذه الرواية رحلة نيجيريين، إفيملو وأوبينزي، سافرا إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بحثا عن الانتماء لوطن جديد، وترجمت الرواية للعربية للمترجمة بثينة الإبراهيم.