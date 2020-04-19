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رقم الخبر: 279880 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 16:04 الاقسام: سياحة  
بوشهر.. الرّمان زينة كل عصر وأوان

بوشهر.. الرّمان زينة كل عصر وأوان

تعتبر ازهار اشجار الرمان الحمراء التي تسمى في الفارسية "جُلنار"، واحدة من المناظر الطبيعية التي تريح اعين الناظرين في الربيع في مدینتي دشتستان وجم التابعتين لمحافظة بوشهر جنوب ايران.

وجلنار تعريب للكلمة الفارسية (كلنار) التي معناها ورد الرمان أو زهرة الرمان الحمراء التي تتفتح في الربيع. والجلنار زهرة شجرة من أشجار الجنة فقد ورد ذكر الرمان في القرآن الكريم في أكثر من موقع خصوصا سورتي الأنعام والرحمن، حيث قال تعالى "فيهما فاكهة ونخل ورمان" .

ويطلق كثير من الناس اسم جلنار على فتياتهم لما للاسم من لفظٍ جميل ونطق سلس يعبر عن جمالية المعنى الذي تشير إليه وكونها من الأزهار حسنة المظهر ومريحة لعين الناظر.

وجاء في كتب الطب القديم فوائد زهر الرمان جلنار في علاج بعض الأمراض إذ أكدت بأن ازهار الرمان تشد اللثة وتلزق الجراحات، والتمضمض بطبيخ الازهار يقطع نزيف اللثة الدامية والاسنان المتحركة وهذا ما أثبته الطب الحديث حيث يشار الى ان مغلي ازهار الرمان مفيد جداً لعلاج امراض اللثة وخلخلة الاسنان.

 

الرّمانالرّمان
الرّمانالرّمان
الرّمانالرّمان
الرّمانالرّمان
الرّمانالرّمان
الرّمانالرّمان
الرّمانالرّمان
الرّمانالرّمان
الرّمانالرّمان
الرّمانالرّمان
الرّمانالرّمان
الرّمانالرّمان
الرّمانالرّمان
الرّمانالرّمان
الرّمانالرّمان
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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