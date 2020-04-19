  • الأحد ٢٥ شعبان ١٤٤١
  • الأحد , أبريل 19, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279878 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 16:33 الاقسام: دوليات  
مسلمو أراكان يعانون في مخيمات الهند

مسلمو أراكان يعانون في مخيمات الهند

زاد حظر التجول المفروض في الهند بسبب فيروس كورونا من خطر المجاعة بالنسبة إلى مسلمي أراكان، الذين يعيشون في مخيمات بالعاصمة نيودلهي وإقليم جامو وكشمير.

ويمنع حظر التجول المنظمات الإغاثية المتطوعة من الوصول إلى مخيمات مسلمي أراكان، التي تقع في المناطق المشمولة بالقرار.

وفي حديث للأناضول، قال "جعفر الله" أحد المقيمين في مخيم لمسلمي أراكان بمنطقة "نوح" في نيودلهي، إن المخيم يضم 250 أسرة، وهناك صعوبات كبيرة في تلبية احتياجات الناس منذ فرض حظر التجول. وأشار إلى أن الحكومة الهندية أعلنت "نوح" منطقة حمراء في إطار حظر التجول، وأن القرار فاقم الأزمة بشكل مضاعف لأن الشرطة تضرب كل من يخرج من المخيم، حتى وإن كان لإحضار الأطعمة أو الأدوية. وتابع جعفر الله "لهذا السبب نشعر بقلق أكبر من الموت بسبب الجوع".

بدوره قال عبد الرحيم، المقيم داخل مخيم لمسلمي أراكان في جامو وكشمير، إن المخيم يضم 1500 أسرة وأكثر من 7600 شخص، وهناك قلق كبير على حياة الأطفال الذين يعانون سوء تغذية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الجزيرة نت
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0636 sec