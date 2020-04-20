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رقم الخبر: 279877 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 16:34 الاقسام: عربيات  
“الصحة” الفلسطينية: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

“الصحة” الفلسطينية: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، الأحد، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 319، تعافى منهم 69.

وأشارت كيلة خلال الإيجاز اليومي، الذي يعقد في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، إلى أن الحالات المصابة هي من قرية شقبا قرب رام الله، وكفر عقب شمال القدس. وذكرت أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 319 منهم 13 في قطاع غزة، والباقي في الضفة الغربية. وبيّنت أن جميع الحالات المصابة حاليا هي بحالة مستقرة، ولا يوجد حالات داخل غرف العناية المكثفة. وقالت إن عدد الحالات المصابة في القدس الشرقية المحتلة، وصل إلى 111 (غير مدرجة في العدد الإجمالي للمصابين) مشيرة إلى أن هذا العدد “مبدئي”،

 
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مصدر الخبر: القدس العربي
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