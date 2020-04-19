اعلن رئيس بلدية مدينة سمنان عن قرب افتتاح اول حديقة اطفال ذكية في ايران وذلك في مدينة سمنان (شرق العاصمة طهران).

وقال "سيد ناظم رضوي" اليوم الاحد: ان هذه الحديقة الذكية تم تجهيزها واعدادها لكي تلائم متطلبات الاطفال ويجمع التكنولوجيا مع الحركة حيث باتت البيوت صغيرة وان ترفيه الاطفال اصبح عن طريق الموبايل والاجهزة الالكترونية الاخرى لذا تم تصميم الحديقة على شكل كرة مغلقة ضمن حديقة كوشمغان في مدينة سمنان.

واضاف ان العاب الواقع الافتراضي هي السمة المميزة للحديقة مع التاكيد على تعليم الاطفال الحقوق المدنية والثقافية والعلمية لهم وكل ذلك تم تصميمه في الحديقة الذكية .