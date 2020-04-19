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رقم الخبر: 279876 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 15:51 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
قریبا.. افتتاح اول حديقة اطفال ذكية في ايران

قریبا.. افتتاح اول حديقة اطفال ذكية في ايران

اعلن رئيس بلدية مدينة سمنان عن قرب افتتاح اول حديقة اطفال ذكية في ايران وذلك في مدينة سمنان (شرق العاصمة طهران).

وقال "سيد ناظم رضوي" اليوم الاحد: ان هذه الحديقة الذكية تم تجهيزها واعدادها لكي تلائم متطلبات الاطفال ويجمع التكنولوجيا مع الحركة حيث باتت البيوت صغيرة وان ترفيه الاطفال اصبح عن طريق الموبايل والاجهزة الالكترونية الاخرى لذا تم تصميم الحديقة على شكل كرة مغلقة ضمن حديقة كوشمغان في مدينة سمنان.


واضاف ان العاب الواقع الافتراضي هي السمة المميزة للحديقة مع التاكيد على تعليم الاطفال الحقوق المدنية والثقافية والعلمية لهم وكل ذلك تم تصميمه في الحديقة الذكية .


 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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