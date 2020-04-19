وبسبب تفشي فايروس الكورونا في شتى أنحاء العالم تقرر إقامة هذه الدورة من المهرجان بشكل أونلاين.

وجاء في ملخص هذا السيناريو الذي يقضي مشاركته الدولية السابعة: " وبات الآن يعيش في عالمه الخاص".

وسبق أن شارك السيناريو في مهرجانات فيليكر رودآيلند وساكرامنتو الأميركيين، ومهرجان أوكساكا المكسيكي، ومهرجان الجوائز المستقلة الأميركي، ومهرجانات برسيما في روما ومهرجان فلورنسا الإيطاليان، حيث اقتنص جائزة أفضل سيناريو قصير من المهرجان الأخير.

وكان من المقرر أن يبدأ سعيد زمانيان هذا السيناريو، لكن تفشي الكورونا حال دون ذلك، على أن يبدأ عمليات التصوير في وقت لاحق.