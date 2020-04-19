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رقم الخبر: 279873 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 16:27 الاقسام: ثقافة وفن  
سيناريو «كما السرّ» الايراني يتأهل إلى مهرجان أمريكي

سيناريو «كما السرّ» الايراني يتأهل إلى مهرجان أمريكي

تأهل سيناريو «كما السرّ» (مثل يك راز) للمخرج الإيراني سعيد زمانيان إلى منافسات مهرجان Hollywood Screenings Film Festival الأميركي، ويعد المهرجان حدثا دوليا سنويا يقام في 17 و18 أبريل في مدينة لوس آنجلس الأميركية.

وبسبب تفشي فايروس الكورونا في شتى أنحاء العالم تقرر إقامة هذه الدورة من المهرجان بشكل أونلاين.
وجاء في ملخص هذا السيناريو الذي يقضي مشاركته الدولية السابعة: " وبات الآن يعيش في عالمه الخاص".
وسبق أن شارك السيناريو في مهرجانات فيليكر رودآيلند وساكرامنتو الأميركيين، ومهرجان أوكساكا المكسيكي، ومهرجان الجوائز المستقلة الأميركي، ومهرجانات برسيما في روما ومهرجان فلورنسا الإيطاليان، حيث اقتنص جائزة أفضل سيناريو قصير من المهرجان الأخير.
وكان من المقرر أن يبدأ سعيد زمانيان هذا السيناريو، لكن تفشي الكورونا حال دون ذلك، على أن يبدأ عمليات التصوير في وقت لاحق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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