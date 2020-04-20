ويمثل ايران في هذا الحدث الفني فيلما «الزفير»(دم) للمخرج ناصر ضميري و«الزاوية البالية للموت»(كوشه بوسيده مرك) للمخرج امير كرمي ويعرضان في القسم التنافسي للمهرجان.

ويعتبر مهرجان «Huesca» من أقدم المهرجانات وأهمها في اسبانيا ومؤيد من قبل اكاديمية الأوسكار.

وكان من المقرر ان تقام فعاليات المهرجان في الفترة بين الثاني عشر حتى العشرين من يناير المقبل لكن تم تأجيل موعد اقامته الى نهاية شهر أغسطس المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.