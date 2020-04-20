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رقم الخبر: 279872 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 16:35 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلمان قصيران يمثلان ايران في مهرجان«Huesca» الدولي

فيلمان قصيران يمثلان ايران في مهرجان«Huesca» الدولي

يستضيف مهرجان «Huesca» الدولي بدورته الثامنة والأربعين في اسبانيا فيلمين ايرانيين قصيرين.

ويمثل ايران في هذا الحدث الفني فيلما «الزفير»(دم) للمخرج ناصر ضميري و«الزاوية البالية للموت»(كوشه بوسيده مرك) للمخرج امير كرمي ويعرضان في القسم التنافسي للمهرجان.
ويعتبر مهرجان «Huesca»  من أقدم المهرجانات وأهمها في اسبانيا ومؤيد من قبل اكاديمية الأوسكار.
وكان من المقرر ان تقام فعاليات المهرجان في الفترة بين الثاني عشر حتى العشرين من يناير المقبل لكن تم تأجيل موعد اقامته الى نهاية شهر أغسطس المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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