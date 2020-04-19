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رقم الخبر: 279871 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 16:29 الاقسام: ثقافة وفن  
الانيميشن الايراني «الصدى» يخوض سباق مهرجان « AmDocs» الدولي

الانيميشن الايراني «الصدى» يخوض سباق مهرجان « AmDocs» الدولي

تأهل الانيميشن الايراني «الصدى» (بجواك) للمخرج برزان رستمي الى المشاركة في مهرجان "AmDocs" الدولي في امريكا.

ويمثل «الصدى» ايران في الدورة التاسعة للمهرجان الذي ترتكز فعالياته على عرض الافلام الوثائقية والانيميشن.
وستنطلق فعاليات المهرجان في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل وستستمر حتى التاسع والعشرين منه.
يذكر ان «الصدى» سبق ان حصل على جائزة افضل انيميشن من مهرجان «ريغا» الايراني الذي اقيم مؤخرا في مدينة سنندج (غرب ايران).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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