ويمثل «الصدى» ايران في الدورة التاسعة للمهرجان الذي ترتكز فعالياته على عرض الافلام الوثائقية والانيميشن.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل وستستمر حتى التاسع والعشرين منه.

يذكر ان «الصدى» سبق ان حصل على جائزة افضل انيميشن من مهرجان «ريغا» الايراني الذي اقيم مؤخرا في مدينة سنندج (غرب ايران).