واضاف العميد امير حاتمي لدى استقباله اليوم الاحد رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي في وزارة الدفاع السيد ضياء الدين اقاجانبور ، أن وزارة الدفاع ترى أن من واجبها ان تبذل كل ما بوسعها لدعم القوات المسلحة في البلاد وخاصة جيش الجمهورية الاسلامية .

من جانبه تقدم آقاجانبور بالتهاني والتبريكات لوزير الدفاع بمناسبة يوم الجي ، معتبرا ان الجيش الايراني يتمتع بقوة ردع كبيرة على جميع المستويات ، وقد ادى كل المهام الخطيرة الموكلة اليه بكل لياقة.