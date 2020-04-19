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رقم الخبر: 279863 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 13:18 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع يشيد بدور الجيش في اقتدار إيران

وزير الدفاع يشيد بدور الجيش في اقتدار إيران

أشاد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة بدور ومكانة الجيش الإيراني في الاقتدار الحالي لإيران .

واضاف العميد امير حاتمي لدى استقباله اليوم الاحد رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي في وزارة الدفاع السيد ضياء الدين اقاجانبور ، أن وزارة الدفاع ترى أن من واجبها ان تبذل كل ما بوسعها لدعم القوات المسلحة في البلاد وخاصة جيش الجمهورية الاسلامية .


من جانبه تقدم آقاجانبور بالتهاني والتبريكات لوزير الدفاع بمناسبة يوم الجي ، معتبرا ان الجيش الايراني يتمتع بقوة ردع كبيرة على جميع المستويات ، وقد ادى كل المهام الخطيرة الموكلة اليه بكل لياقة.


 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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