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|رقم الخبر: 279863
|تاريخ النشر: نيسان 19, 2020
|الوقت: 13:18
|الاقسام: محليات
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وزير الدفاع يشيد بدور الجيش في اقتدار إيران
أشاد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة بدور ومكانة الجيش الإيراني في الاقتدار الحالي لإيران .
واضاف العميد امير حاتمي لدى استقباله اليوم الاحد رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي في وزارة الدفاع السيد ضياء الدين اقاجانبور ، أن وزارة الدفاع ترى أن من واجبها ان تبذل كل ما بوسعها لدعم القوات المسلحة في البلاد وخاصة جيش الجمهورية الاسلامية .
من جانبه تقدم آقاجانبور بالتهاني والتبريكات لوزير الدفاع بمناسبة يوم الجي ، معتبرا ان الجيش الايراني يتمتع بقوة ردع كبيرة على جميع المستويات ، وقد ادى كل المهام الخطيرة الموكلة اليه بكل لياقة.
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