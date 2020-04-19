تمكن مجموعة من سائقي سباقات السيارات، من جمع أكثر من 70 ألف دولار، لدعم جهود مكافحة وباء كورونا.

ونجحت مجموعة السائقين، وبينهم ستة من المشاركين في بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا 1"، في جمع هذا المبلغ عبر سلسلة السباقات الإلكترونية "السباق من أجل العالم"، والتي فاز بها شارل لوكلير.

ونقل أغلب السائقين المشاركين، مجريات الجولة الختامية من "السباق من أجل العالم"، على قنواتهم الخاصة عبر منصة "تويتش".

وبحسب موقع "موتور سبورت" الالكتروني، كانت سلسلة السباقات الإلكترونية تستهدف جمع 100 ألف دولار، لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة الوباء.

وأقيمت مجريات الجولة الأخيرة من سباقين، على حلبتي كاتالونيا وريد بول الافتراضيتين، ضمن لعبة "فورمولا 1 - 2019" الإلكترونية.