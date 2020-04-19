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رقم الخبر: 279861 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 13:21 الاقسام: عربيات  
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: لا تأثير لكورونا على صيام رمضان

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: لا تأثير لكورونا على صيام رمضان

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى الاستعداد النفسي والبدني لصيام شهر رمضان، مشيراً أن لا تأثير لكورونا على الصائمين.
وقال الاتحاد امس السبت، في بيان على موقعه الرسمي، إنه يتابع حالة العالم في ظل وباء كورونا، وبخاصة العالم الإسلامي الذي يستقبل شهر رمضان. وأضاف: “كثر اللغط حول صيام شهر رمضان في ظل كورونا باعتباره عذراً لعدم الصيام مُطلقاً بشبهة تأثير الصيام في المناعة المكتسبة”. وبيّن الاتحاد، في بيانه، أن “صيام شهر رمضان من أعظم أركان الإسلام، وأنه فريضة فردية بالنصوص القاطعة وإجماع الأمة إلا من كان معذوراً من مرض، أو سفر، أو كبر سن، أو حمل، أو نحو ذلك”. وتابع: “وباء كورونا ليس عذراً مشروعاً للإفطار إلا لمن أصيب به”.واستدرك: “قد أثبتت دراسات علمية طبية من المسلمين وغير المسلمين بأن الصيام لا يقلل من المناعة المكتسبة، بل يجدد خلاياها ويفيدها”. وأضاف الاتحاد أن على المسلمين إقامة صلاة التراويح في بيوتهم، في الدول التي تلتزم بإجراءات العزل الصحي وإغلاق المساجد. وفي السياق، طالب الاتحاد في بيانه الحكومات العربية والإسلامية بإطلاق سراح المسجونين جميعاً حماية لهم من تفشي وباء كورونا بينهم. كما طالب “الدول الإسلامية بالمصالحة الشاملة، ووقف القتال وبخاصة في رمضان، وتزكية النفوس، وإزالة الخلافات، ورفع المظالم والحصار، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي من العلماء والدعاة”. وحتى ظهر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و265 ألفا، توفي منهم أكثر من 154 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 581 ألفا، بحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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