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رقم الخبر: 279860 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 13:00 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
هل يحمي فيتامين «د» من خطر الإصابة بـ «فيروس كورونا»؟

هل يحمي فيتامين «د» من خطر الإصابة بـ «فيروس كورونا»؟

يدرس مجموعة من العلماء وجود صلة محتملة بين معدلات النجاة من الإصابة بفيروس كورونا ومستويات فيتامين "د" داخل الجسم.

وستتسعى تجارب لمدة عشرة أسابيع وتضم 200 مريض بـ"كوفيد 19" في جامعة غرناطة الإسبانية إلى تحديد ما إذا كان "فيتامين د" يمكن أن يساعد في مكافحة الإصابة بالمرض، حسبما جاء في تقرير لصحيفة The Daily Mail البريطانية.

يُنتج فيتامين "د" عن طريق تعريض الجلد لأشعة الشمس وهو ضروري لنظام المناعة الصحي.

ووجدت دراسة حديثة، أجرتها كلية الثالوث في دبلن، أن البالغين الذين تناولوا مكملات فيتامين "د" كان لديهم انخفاضًا بنسبة 50 في المائة في الإصابة بالتهابات الصدر.

تقول الدكتورة جينا ماكيوتشي، من جامعة ساسكس البريطانية: "إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين د، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالبرد من ثلاث إلى أربع مرات.

وتضيف: "لذلك من المنطقي أن تكون عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية مثل "كوفيد 19" أسوأ إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د".

وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن الفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية في آذار/مارس "جائحة"، أصاب أكثر من 2.280 مليون شخص حول العالم، توفي من بينهم أكثر من 150 ألف.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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