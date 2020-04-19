أكد إيكر كاسياس، حارس وقائد ريال مدريد الإسباني سابقا، السبت أن "الجميع يمر بتجربة صعبة وقاسية للغاية" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، بينما تذكر المتوفين، موجها في الوقت ذاته الشكر "باسم كرة القدم" إلى جميع الأطقم الطبية على عملها اليومي.

وأكد كاسياس في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "الجميع يمر بتجربة صعبة، وأردت تكريم المتوفين بسبب هذا الفيروس المريع".

وأضاف الحارس التاريخي للنادي الملكي "باسم كرة القدم، أريد إيصال شكر عميق لكل الأطقم الطبية، ولباقي المحترفين الذين يحاولون حماية حياتنا. أريد من القلب أن أشكر كل فرد منكم".

وكان الفيفا قد أطلق حملة عبر الفيديو من خلال قنواته الرقمية تحت شعار "سننتصر"، وفيديو آخر لعدد من الرياضيين لتوجيه التحية للأطقم الطبية المختلفة.

وأشار الاتحاد الدولي بجانب مجموعة من صور أساطير اللعبة السابقين والحاليين "كرة القدم مع أبطال الإنسانية".

وشهدت المبادرة مشاركة العديد من أساطير الساحرة المستديرة أبرزهم بيليه ودييجو مارادونا وزين الدين زيدان ورونالدو وديفيد بيكهام وزين الدين زيدان وصامويل إيتو وجانلويجي بوفون وكافو وفابيو كانافارو، بالإضافة لأسماء أخرى عديدة.