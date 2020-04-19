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رقم الخبر: 279857 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 12:51 الاقسام: منوعات  
من عجائب كورونا في الهند.. مولود اسمه «عزل»

من عجائب كورونا في الهند.. مولود اسمه «عزل»

أطلق زوجان هنديان اسما غريبا على مولودهما الجديد، بعد أن علقا في ولاية ترايبورا جراء حظر التجول المفروض لمنع انتشار وباء "كورونا".

وأطلق الزوجان اسم "lockdown" (عزل) على مولودهما، في حين كانت عائلة هندية أيضا، أطلقت اسم "كوفيد" و"كورونا" على مولودين.

جاء ذلك وفق ما أكدته وسائل إعلام هندية، السبت، أن الزوجين سانغاي ومانغو باوري، رزقا بمولود في ظل حظر التجول ما ألهمهما اسم "عزل" لمولودهما الجديد.

وعلقا بالقول: "أطلقنا على ولدنا اسم lockdown، وبهذا الشكل لن ينسى أحد الظروف التي ولد فيها أبدًا".

وسبق أن أعلنت الهند الثلاثاء الماضي، تمديد فرض حالة الإغلاق في البلاد حتى 3 أيار/ مايو المقبل، لاحتواء انتشار كورونا.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى مساء السبت في عموم الهند 14 ألفا و792، والوفيات 488 حالة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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