  • الأحد ٢٥ شعبان ١٤٤١
  • الأحد , أبريل 19, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279856 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 12:45 الاقسام: عربيات  
يحيى سريع: التصدي لزحفين واسعين للمرتزقة في مأرب والجوف

يحيى سريع: التصدي لزحفين واسعين للمرتزقة في مأرب والجوف

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تصدت لزحفين واسعين للمرتزقة في محافظتي مأرب والجوف.

وأوضح العميد سريع أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية اليمنية تصدوا لزحفين، الأول باتجاه مديرية مجزر بمحافظة مأرب استمر عدة ساعات، والآخر باتجاه مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأكد سريع كسر الزحفين وتدمير عدد من المدرعات وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة دون إحراز أي تقدم.

وأشار متحدث القوات المسلحة إلى أن طيران العدوان شن 33 غارة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 21 على مديريتي مجزر وصرواح بمأرب وثلاث على مديرية خب والشعف بالجوف وست غارات على منطقة الملاحيط الحدودية بمحافظة صعدة قبالة جيزان وثلاث على منطقة الفرع بصعدة قبالة نجران.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7851 sec