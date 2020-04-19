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رقم الخبر: 279855 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 12:42 الاقسام: محليات  
الخارجية الايرانية: ظريف يزور دمشق غداً للقاء الرئيس الأسد ووزير الخارجية

الخارجية الايرانية: ظريف يزور دمشق غداً للقاء الرئيس الأسد ووزير الخارجية

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاحد، ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة إلى دمشق غداً الاثنين للقاء الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم.

ان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، قال في تصريح اليوم الاحد، ان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية الدكتور محمد جواد ظريف سيتوجه غداً الاثنين إلى دمشق للقاء المسؤولين السوريين.

وأضاف، سيلتقي الدكتور ظريف خلال الزيارة التي تستمر ليوم واحد بالرئيس السوري السيد بشار الأسد ووزير الخارجية السيد وليد المعلم لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وآخر التطورات السياسية والميدانية في الحرب على الإرهاب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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