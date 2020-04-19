أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاحد، ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة إلى دمشق غداً الاثنين للقاء الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم.

ان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، قال في تصريح اليوم الاحد، ان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية الدكتور محمد جواد ظريف سيتوجه غداً الاثنين إلى دمشق للقاء المسؤولين السوريين.

وأضاف، سيلتقي الدكتور ظريف خلال الزيارة التي تستمر ليوم واحد بالرئيس السوري السيد بشار الأسد ووزير الخارجية السيد وليد المعلم لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وآخر التطورات السياسية والميدانية في الحرب على الإرهاب.