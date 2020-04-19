اعلن مساعد قائد مقر الجيش الايراني للشؤون التنسيقية في غرب البلاد العميد كيومرث جعفري بان 11 ألفا من كوادر الطبابة العسكرية بالجيش يشاركون في الوقت الحاضر في مناورات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم ايران.

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" اشار العميد جعفري، الى المناورة الكبرى التي جرت بامر من القائد العام للجيش منتصف اذار/مارس لمكافحة كورونا في انحاء البلاد وقال، لقد قمنا في هذا السياق بتشكيل 19 مقرا بيئيا و 100 مركزا عسكريا لمكافحة كورونا.

واوضح بان تدشين مستشفى يضم 2000 سرير في طهران في اقل من 48 ساعة كان من اكبر اجراءات الجيش لدعم النظام الطبي والحكومة فيما يتعلق باستقبال المرضى وتوفير الظروف اللازمة للعناية المركزة لهم.

ولفت الى ان الجيش قام بعملية التشخيص المبدئي وقياس درجة الحرارة للافراد في الكثير من مداخل ومخارج المدن الكبرى في البلاد وكذلك عملية التعقيم للانفاق بين المدن.

واضاف، لقد قمنا في هذه المناورة الكبرى بتغطية 31 محافظة في سياق مكافحة فيروس كورونا وتجهيز 785 مركزا علاجيا متنقلا و 32 مستشفى للتشخيص، بمشاركة 11 الفا من الطواقم الطبية والتمريضية للجيش.

ونوه الى اجراء عمليات التعقيم والتطهير في اكثر من 500 مدينة وقرية باستخدام معدات وادوات الحرب الحديثة.