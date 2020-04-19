اعلن رئيس لجنة مكافحة كورونا في محافظة زنجان (شمال غرب ايران) عن اقامة اول مهرجان دولي بعنوان " الصحة والفن " وذلك بالتعاون مع جامعة العلوم الطبية في هذه المحافظة.

وقال " اسماعيل رحماني " اليوم الاحد لمراسل ارنا انه نظرا لتفشي كورونا وبهدف الاستفادة من الامكانيات الكبيرة والمؤثرة للفن ولتبين سبل الوقاية من هذا المرض فنيا تقرر اقامة مهرجان دولي هو الاول من نوعه في زنجان بعنوان " الصحة والفن " .

واضاف رحماني إن الغرض من إقامة هذا المهرجان هو ايجاد حالة من التدفق الثقافي والفني في المجتمع باستخدام القدرات الفنية للارتقاء بصحة المجتمع ، وزيادة الثقافة الصحية ، وتعزيز الثقافة الإعلامية ، وترسيخ مكانة الجامعات كمرجع للصحة , والصحة في المجتمع وبناء الثقة وفي مجال الصحة والوقاية التي تشمل الترفيه الصحي والصحة النفسية والصحة الاجتماعية وأسلوب الحياة الصحية والصحة البيئية والصحة الشخصية والعامة .

واوضح ان ارسال الاثار يتم عبر موقع http://art.zums.ac.ir وسيحدد الموعد النهائي لاعطاء الجوائز للفائزين.