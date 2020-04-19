اكدت مسؤولة في جمعية الهلال الاحمر الايراني بان الحظر الاميركي ضد ايران يعرقل الجهود المبذولة في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت مديرة التخطيط والعمليات الدولية في جمعية الهلال الاحمر الايراني منصورة باقري في تصريح ادلت به لقناة "ان اج كي" اليابانية، ان الكثير من مشاريع الجمعية ومنها الانشطة في المستشفيات في ايران يتم توفير میزانیتها من المصادر الممنوحة من مختلف انحاء العالم.

واضافت، ان جمعية الهلال الاحمر الايراني تتلقى الكثير من عروض المساعدات المالية من الخارج لكنها غير قادرة على استلام هذه المساعدات بسبب الحظر الاميركي.

وتابعت باقري، ان الجمعية غير قادرة ايضا على الاستفادة من اموالها المودعة في حساباتها الخارجية.