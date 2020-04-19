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رقم الخبر: 279848 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 12:23 الاقسام: اقتصاد  
إنتاج سبائك الألومنيوم في ايران يتخطي 275.7 ألف طن
خلال العام الماضي

إنتاج سبائك الألومنيوم في ايران يتخطي 275.7 ألف طن

اظهرت دراسة حول انتاج مصانع الألومنيوم في ايران خلال العام الماضي ( انتهى 20مارس 2020) أن حجم الانتاج بلغ من 275 ألف و 716 طن.

وتشیر دراسة جداول حجم الانتاج لمصانع ايرالكو في مدينة اراك (وسط) وهرمزال والمهدي في بندرعباس (جنوب) ان اجمالي انتاج الالمنيوم تجاوز  301 الف طن.


وقد أعلنت مؤسسة تنمية وتطوير التعدين وصناعة التعدين في إيران (Imidro) ان إنتاج سبائك الألومنيوم (النقي) في الوحدات الإنتاجية الثلاثة ( ايرالكو والمهدي وهرمزال) خلال العام الماضي ، بلغ 301 الف و314 طنا فيما تملك ايرالكو أكثر من 48 بالمائة من الحصص.

وتشير الدراسات إلى أن متوسط النمو السنوي لاستهلاك الألومنيوم في العالم يبلغ 6 بالمائة وفي ايران يصل الى 12بالمائة.


 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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