توصل العلماء لإختراع سوار ذكي يمنع مستخدمه من اللمس المتكرر للوجه والذي يعد أحد أبرز الطرق التي تنتقل بها عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال موقع "zdnet" التقني إن السوار الذكي الجديد المسمى (Good Vibes) إلى منعنا من لمس وجوهنا لتقليل فرصة انتقال فيروس كورونا المستجد، إذ تقول دراسة نشرتها جامعة نيو ساوث ويلز، إن الأشخاص يلمسون وجوههم 23 مرة في الساعة.

وجاءت فكرة السوار الذكي من أربعة آباء في سان فرانسيسكو أرادوا حماية أسرهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن وجدوا أن العلاجات مثل ارتداء القفازات أو الأقنعة لمنع لمس الوجه ليست عملية أو مريحة.

ويهتز السوار إذا قربت يدك من وجهك، وتنبهك الاهتزازات للتوقف عن تحريك يدك قبل أن تلمس وجهك، حيث يلتقط السوار الذكي المجال المغناطيسي عندما تكون الإشارة على مقربة منه، مما ينبهك عندما ترفع يدك إلى وجهك دون وعي.

وقال مطورو الفكرة، إن السوار الذكي يحتوي على بطارية ليثيوم قابلة للشحن بسعة 80 ميلي أمبير، وبوصلة رقمية مع كاشف للمجال المغناطيسي، ومعالج دقيق، ومنفذ (Micro USB)، ومحرك اهتزاز، ويمكن استخدامه للتنبيه تجاه عادة سيئة أو سلوك قهري يصعب التحكم فيه، مثل مص الإبهام وقضم الأظافر ولمس الوجه وحك فروة الرأس.

ويتميز السوار الذكي بزر واحد لضبط حساسية الكاشف المغناطيسي وتشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز، ويعمل بشكل مباشر بعد إخراجه من الصندوق، وليس بحاجة إلى ضبط أو إعدادات أو حسابات أو اشتراكات شهرية أو تطبيق.

يذكر أن السوار الذكي ما زال في مرحلة التطوير في الوقت الحالي، لكن من المتوقع شحنه للمستخدمين في شهر يونيو/حزيران 2020.



