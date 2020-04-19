اعلن رئيس فريق البلاسما العلاجية في ايران عن التحضير لانتاج المضاد المناعي ( antibody ) لكورونا في البلاد .

وقال حسن ابو الحسني اليوم الاحد لمراسل ارنا: بدأت النشاطات البحثية لانتاج الاجسام المضادة لكورونا في البلاد ومن المتوقع امكانية انتاج الغلوبولين المناعي (immunoglobulin)‏ الخاص المضاد لفيروس كوفيد-19.

واضاف ابوالحسني: حصل تقدما في هذا المجال وقام الفريق البحثي بالتوصل الى نتائج وننتظر التأييد النهائي من وزارة الصحة والتعليم الطبي .

والأجسام المضادة مجموعة جزيئات خاصة تقوم بحماية الجسم من غزو الكائنات الحية الغريبة، بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا.

ولذلك تعتبر الأجسام المضادة من أهم مكونات الجهاز المناعي، فهي آليات دفاعه التي يطلقها ليجنبك الأمراض والحالات المختلفة.

تُعرف الأجسام المضادة أيضا باسم الغلوبولينات المناعية، وإنتاجها يعتمد على خلايا خاصة تعد جزءًا من أجزاء الجهاز المناعي. ويطلق الجسم المزيد من هذه الأجسام عند اكتشاف وجود مستضدات.