وقال مجيد شيراني في تصريح صحفي السبت، ان مريضين كانت حالتهما حرجة اثر اصابتهما بفيروس كورونا المستجد، قد عولجا باستخدام اسلوب التروية الدموية Hemoperfusion ، وان حالتهما الصحية العامة الان مرضية وآيلة الى التحسن.

واشار شيراني الى معالجة مريض اخر مصاب بفيروس كورونا باسلوب بلازما الدم وقال، ان استخدام اسلوب بلازما الدم (للمتعافين من المرض) لمعالجة المصابين به يعد من الاساليب المستخدمة في البلاد والعالم واستخدم في بعض المحافظات لغاية الان وتم تنفيذه على احد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المحافظة اخيرا وهو يتماثل الى الشفاء في الوقت الحاضر.