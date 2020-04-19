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رقم الخبر: 279839 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 11:54 الاقسام: محليات  
مسؤول ايراني: بنك كوري جنوبي الغى سويفت الشراء للعدة التشخيصية لفيروس كورونا بذريعة الحظر

مسؤول ايراني: بنك كوري جنوبي الغى سويفت الشراء للعدة التشخيصية لفيروس كورونا بذريعة الحظر

اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية كيانوش جهانبور بان بنكا كوريا جنوبيا الغى بذريعة الحظر سويفت الشراء للعدة التشخيصية (kit) لفيروس كورونا المستجد.

وقال جهانبور في تصريح ادلى به يوم السبت، ان السویفت المتعلق بشراء العدة التشخيصية لفيروس كورونا الغي من جانب البنك الكوري الجنوبي بذريعة الحظر، مما يشير الى ان المزاعم الواردة حول عدم فرض الحظر على الادوية والمعدات الطبية كاذبة.

واضاف، ان البنك كتب بصورة رسمية بان هذا الشراء غير ممكن بسبب قوانين الحظر (الاميركي).

وقال جهانبور، ان الشركة الايرانية المعنية متعلقة باللجنة التنفيذية لاوامر "الامام الخميني (رض)" التي كانت تريد شراء هذه العدة التشخيصية للبلاد، وكانت قد ساعدت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي من قبل في سياق توفير السلع والمعدات الصحية والطبية اللازمة للبلاد وليست هناك قضية شخصية مطروحة في هذا المجال.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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