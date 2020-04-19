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رقم الخبر: 279838 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 11:52 الاقسام: محليات  
دبلوماسيون إيرانيون في لاهور يتبرعون بالدم

دبلوماسيون إيرانيون في لاهور يتبرعون بالدم

تبرع بالدم السبت، عدد من الدبلوماسيين والعاملين في القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بمدينة لاهور، مركز ولاية بنجاب الباكستانية، في خطوة إنسانية تهدف الى رسم البسمة على وجوه المرضى المحتاجين للدم بمن فیهم المصابین بالثلاسیمیا في فترة الحجر الصحي العام جراء تفشي فيروس كورونا.

وتؤكد هذه المبادرة الإنسانية التي قام بها الدبلوماسيون الإيرانيون في ولاية بنجاب الباكستانية، استمرار الصداقة والمشاعر الإنسانية بين البلدين الجارين والتعاون الوثيق في مجال الصحة في اطار العلاقات الثنائية والإقليمية للحد من التداعيات المدمرة لفيروس كورونا.

ووفقا لمصادر باكستانية رسمية، يعاني مئة ألف شخص في هذا البلد من مرض الثلاسيميا، 23 ألف منهم من الأطفال.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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