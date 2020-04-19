اعلن قائد قوات حرس الحدود بمحافظة هرمزکان (جنوبي البلاد)، العقید حسین دهکي، عن کشف وتفكيك عصابة ناشطة في متاجرة المخدرات بجزیرة "هنکام".

واضاف "العقيد دهكي" في تصريح يوم السبت، ان قوات خفر السواحل في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم قامت ليل نهار برصد تحركات عصابة مخدرات كبيرة كانت على وشك نقل شحنة من المخدرات بواسطة 3 قطع بحرية بالقرب من الحدود البحرية لجزيرة هنكام؛ و وضعت على سلّم برامجها عملية التحري في هذا الخصوص.

وتابع، ان قوات خفر السواحل الايرانية تمكنت بواسطة عمليات امنية مباغتة ومتسقة من ضبط القطع البحرية الثلاث ومصادرة شحنة تزن 650 كغ من مادة الافيون المخدرة التي كانت محملة بها.

وقال قائد قوات حرس الحدود بمحافظة هرمزكان، انه تم خلال هذه العملية ايضا القبض على 9 مهربين واحالتهم الى السلطات القضائية.

وفيما نوه بتموقع قوات خفر السواحل الايرانية وحضورها المقتدر على صعيد الحدود المائية للبلاد، حذر العقيد دهكي عصابات المتاجرة بالمخدرات من انها لن تكون بمأمن وستلقى ردا ساحقا على تحركاتها الاجرامية.