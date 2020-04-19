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رقم الخبر: 279836 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 11:23 الاقسام: محليات  
دبلوماسي روسي يرد على طلب بومبيو تمديد الحظر التسليحي على ايران

دبلوماسي روسي يرد على طلب بومبيو تمديد الحظر التسليحي على ايران

رد مندوب روسيا في المنظمات الدولية في فيینا ميخائيل اوليانوف على طلب وزير الخارجية الاميركي مایك بومبیو تمديد الحظر التسليحي على ايران.

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان سباق التسلح ليس موضوعا احادي الجانب عادة، بل هو مسعى جماعي على مستوى القوى الكبرى او الصعيد الاقليمي. 

واعتبر ان لا جدوى من الحظر لازالة سباق التسلح واضاف: من الصعوبة تبديد خطر سباق التسلح عن طريق فرض الحظر على دولة ما. هذا الامر بحاجة الى جهود جماعية عن طريق المفاوضات.

وكان وزير الخارجية الاميركي قد طلب من مجلس الامن الدولي تمديد الحظر التسليحي على ايران بذريعة الحيلولة دون البدء بسباق جديد للتسلح في غرب اسيا.

يذكر ان احد بنود القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي 2231 اثر الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة "5+1" الذي بدا تنفيذه عام 2016 ، يحظر على ايران شراء الاسلحة الهجومية لفترة 5 اعوام.

وتنتهي فترة هذا البند في اكتوبر 2020 ومن ثم سيصبح بامكان ايران شراء الاسلحة من الدول الاخرى.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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