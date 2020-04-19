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رقم الخبر: 279835 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 11:24 الاقسام: محليات  
ايران تزيح الستار عن منظومتي رادار استراتيجيتين

ايران تزيح الستار عن منظومتي رادار استراتيجيتين

بحضور القائد العام للجيش الايراني وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي اللواء، عبد الرحيم موسوي، وقائد قوة الدفاع الجوي بالجيش العميد ، علي رضا صباحي فرد، تم صباح اليوم الاحد ، ازاحة الستار عن منظومتي الرادار الاستراتيجيتين "خليج فارس" و "مراقب".

ورادار "خليج فارس" البعيد المدى والاستراتيجي والذي يبلغ مداه 800 كيلومترا، هو رادار ثلاثي الأبعاد بتقنية جديدة قادر على اكتشاف جميع الأهداف التقليدية والشبح والصواريخ الباليستية.

فيما ان رادار "مراقب" هو مجموعة من رادارات التحكم الدقيقة ثلاثية الأبعاد ومزود بأحدث التقنيات ويعمل بمدى 400 كيلومتر.

وباستطاعة هذا الرادار الكشف عن الأهداف الجوية بدقة عالية جدا ورصد مجموعة متنوعة من الأهداف الصغيرة على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة والطائرات المسيرة وطائرات الشبح.

وتم تصميم وتصنيع هذا الرادار بهدف المراقبة الجوية بعيدة المدى من قبل منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي لقوة الدفاع الجوي وبالتعاون مع الشركات المعرفية وهو الآن جاهز للعمل التشغيلي.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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