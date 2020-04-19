ايران تزيح الستار عن منظومتي رادار استراتيجيتين بحضور القائد العام للجيش الايراني وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي اللواء، عبد الرحيم موسوي، وقائد قوة الدفاع الجوي بالجيش العميد ، علي رضا صباحي فرد، تم صباح اليوم الاحد ، ازاحة الستار عن منظومتي الرادار الاستراتيجيتين "خليج فارس" و "مراقب".