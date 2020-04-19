اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي طلب وزير الخارجية الاميركي من اعضاء مجلس الامن الدولي خرق القرار 2231 وتمديد الحظر التسليحي على ايران، محاولة اخرى لصرف الأنظار عن استمرار الإرهاب الاقتصادي الاميركي ضد الشعب الإيراني.

وكتب تخت روانجي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم الأحد: ان هذه محاولة أخرى من جانب الولايات المتحدة لصرف الانظار عن ارهابها الاقتصادي ضد الشعب الإيراني".

واضاف: هذه المرة، تريد الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي خرق قراره رقم 2231 ومواصلة الحظر التسليحي على إيران، لكنها سوف لن تفلح في حث الاخرين على خرق القوانين الدولية.

وكان وزير الخارجية الاميركي قد طلب يوم امس السبت من مجلس الامن الدولي تمديد الحظر التسليحي على ايران.

يذكر ان احد بنود القرار 2231 الذي بدا تنفيذه عام 2016 ، يحظر على ايران شراء الاسلحة الهجومية لفترة 5 اعوام.

وتنتهي فترة هذا البند في اكتوبر 2020 ومن ثم سيصبح بامكان ايران شراء الاسلحة من الدول الاخرى.