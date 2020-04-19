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رقم الخبر: 279832 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 10:57 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
شركة ايرانية تطلق خطا جديدا لانتاج الايثانول في اطار مكافحة كورونا

شركة ايرانية تطلق خطا جديدا لانتاج الايثانول في اطار مكافحة كورونا

أطلقت شركة ايرانية معرفية خطا جديدا لانتاج معقم الايثانول في اطار مكافحة فيروس كورونا يمتاز بكلفة متدنية وسرعة فائقة.

وقال المدير التنفيذي للشركة المعرفية الناشطة مسعود مدرسي والتي تعمل برعاية واحة العلوم والتكنولوجيا في جامعة طهران حول خطوات الشركة في مجال مكافحة كورونا: إن الشركة قررت إطلاق خطوط لإنتاج معقم الإيثانول التي يمكن تشغيلها بأقل تكلفة وأقصى سرعة.

وأضاف: تستغرق عملية إنشاء الخط الإنتاجي الجديد 3 أسابيع كحد أقصى ، وتبلغ الطاقة الانتاجية لكل خط نحو 5 أطنان يوميًا بعد أسبوع واحد من تركيب الخط على الأكثر. ولتحقيق هذا الهدف ، يجب الحصول على الدعم والتعاون اللازمين من المنظمات ذات الصلة وواحة العلوم والتكنولوجيا بجامعة طهران.

ولفت الى التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الكوادر العاملة والموظفين في البلاد، ومنها التطهير اليومي لمكان العمل ، واستخدام معدات الصحة والسلامة، وتقليل الاتصالات المباشرة.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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