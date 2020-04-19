وقال المدير التنفيذي للشركة المعرفية الناشطة مسعود مدرسي والتي تعمل برعاية واحة العلوم والتكنولوجيا في جامعة طهران حول خطوات الشركة في مجال مكافحة كورونا: إن الشركة قررت إطلاق خطوط لإنتاج معقم الإيثانول التي يمكن تشغيلها بأقل تكلفة وأقصى سرعة.

وأضاف: تستغرق عملية إنشاء الخط الإنتاجي الجديد 3 أسابيع كحد أقصى ، وتبلغ الطاقة الانتاجية لكل خط نحو 5 أطنان يوميًا بعد أسبوع واحد من تركيب الخط على الأكثر. ولتحقيق هذا الهدف ، يجب الحصول على الدعم والتعاون اللازمين من المنظمات ذات الصلة وواحة العلوم والتكنولوجيا بجامعة طهران.

ولفت الى التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الكوادر العاملة والموظفين في البلاد، ومنها التطهير اليومي لمكان العمل ، واستخدام معدات الصحة والسلامة، وتقليل الاتصالات المباشرة.