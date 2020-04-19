أفتى سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، بأنه لا يجوز ترك صيام شهر رمضان المبارك إلا أن يظن الشخص ظنا عقلانيا بأن الصيام يؤدي إلى مرضه او تشديد المرض او زيادة فترة المرض والتأخير في حصول الشفاء.

وأفادت وكالة أنباء فارس نقلا الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، أن سماحته وردا على سؤال عن حكم صيام شهر رمضان في الظروف الراهنة حيث انتشر وباء كورونا، أفتى: أن الصيام واجب إلهي وفي الحقيقة هو نعمة الله الخاصة لعباده، وهو من أسس التكامل والسمو الروحي للإنسان، وقد كان واجبا كذلك على الأمم السابقة.

وأضاف سماحة القائد: أن الصيام من ضرورات الدين وأركان شريعة الإسلام، ولا يجوز ترك صيام شهر رمضان المبارك، إلا أن يظن الفرد ظنا عقلانيا بأن الصيام يؤدي إلى مرضه او تشديده او زيادة فترة المرض والتأخير في حصول الشفاء. وفي هذه الحالات يسقط وجوب صيام شهر رمضان ولكن يجب القضاء.

ومن البديهي انه يكفي الامر في حالة حصول الإطمئنان من أقوال الطبيب المختص والمتدين.