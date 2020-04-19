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رقم الخبر: 279829 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 10:36 الاقسام: محليات  
رئيس البرلمان الماليزي يؤكد التضامن مع الشعب الإيراني
في برقية إلى لاريجاني..

رئيس البرلمان الماليزي يؤكد التضامن مع الشعب الإيراني

أكد رئيس البرلمان الماليزي في برقية إلى رئيس البرلمان الإيراني، تضامن الشعب والبرلمان الماليزي مع الشعب والبرلمان الإيراني في مكافحة فايروس كورونا، متمنيا الشفاء والصحة التامة لرئيس مجلس الشورى الإسلامي.

وفي برقية بعثها إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، تمنى محمد عارف محمد يوسف الشفاء والصحة لنظيره الإيراني، وأعلن تضامن الشعب والبرلمان الماليزي مع الشعب والبرلماني الإيراني في مكافحة فايروس كورونا.

وفي هذه البرقية، وصف رئيس البرلمان الماليزي، لاريجاني بأنه شخصية بارزة في البرلمانات بالعالم الاسلامي، وتفقد الوضع الصحي لرئيس البرلمان الايراني.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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