أكد رئيس البرلمان الماليزي في برقية إلى رئيس البرلمان الإيراني، تضامن الشعب والبرلمان الماليزي مع الشعب والبرلمان الإيراني في مكافحة فايروس كورونا، متمنيا الشفاء والصحة التامة لرئيس مجلس الشورى الإسلامي.

وفي برقية بعثها إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، تمنى محمد عارف محمد يوسف الشفاء والصحة لنظيره الإيراني، وأعلن تضامن الشعب والبرلمان الماليزي مع الشعب والبرلماني الإيراني في مكافحة فايروس كورونا.

وفي هذه البرقية، وصف رئيس البرلمان الماليزي، لاريجاني بأنه شخصية بارزة في البرلمانات بالعالم الاسلامي، وتفقد الوضع الصحي لرئيس البرلمان الايراني.