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رقم الخبر: 279828 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 10:38 الاقسام: محليات  
لاريجاني يعرب عن تثمينه للمساعدات الإنسانية الطبية الصينية لمكافحة فايروس كورونا

لاريجاني يعرب عن تثمينه للمساعدات الإنسانية الطبية الصينية لمكافحة فايروس كورونا

أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، يوم السبت، عن تثمينه للمساعدات الإنسانية الطبية الصينية إلى ايران لمكافحة فايروس كورونا.

وردا على برقية بعثها نظيره الصيني، لي جان شو، والتي أعرب فيها عن مواساته مع الشعب الإيراني إثر إنتشار فايروس كورونا، وتمنياته بالشفاء لرئيس مجلس الشورى الإسلامي إثر إصابته بكورونا، قدم علي لاريجاني التهنئة بنجاح الصين في إحتواء هذا الوباء وتحولها إلى نموذج في مؤثر في هذا المجال.

وأعرب لاريجاني عن تقديره لنظيره الصيني على رسالته، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية وبتمتعهما بالثقافة الغنية والماضي الحضاري، يحظيان بمكانة ودور هام في التطورات الإقليمية والدولية.

وأضاف لاريجاني، إن ايماننا المشترك بأن تنمية التعاون الودي الثنائي وتطويره في مختلف المجالات، هي من المبادئ الإستراتيجية للسياسة الخارجية لكلا البلدين، كما أن مجلس الشورى الإسلامي يدعم أي خطوة لترسيخ وتعزيز هذه العلاقات الإستراتيجية الودية ويساندها.

وأعرب لاريجاني عن التقدير للمساعدات الإنسانية الطبية التي أرسلتها الصين إلى إيران لمكافحة مرض كوفيد19 والحيلولة دون إنتشاره في البلاد، مؤكدا أن هذه المساعدات كان لها دور هام في المساعدة في  إحتواء هذا المرض.

وتمنى رئيس مجلس الشورى الإسلامي التوفيق لنظيره الصيني ونواب البرلمان والحكومة والتنمية والتطور لشعب الصين الصديق.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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