أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي في إتصال هاتفي مع رئيس البرلمان الإيراني، عن التضامن بين الشعبين الإيراني والكويتي في مكافحة إنتشار فايروس كورونا.

وفي إتصال لرئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم مع علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي إثر إصابته بمرض كوفيد19، أعلن الغانم التضامن بين الشعبين الإيراني والكويتي في مكافحة إنتشار هذا الوباء، ودعا للاريجاني وتمنى له الصحة والسلامة.

وأبلغ الغانم، خلال محادثاته الهاتفية، التحيات الحارة من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومخاوفه على صحة لاريجاني، وتمنى له الصحة والسلامة، والتوفيق للشعب الإيراني، وقال مخاطبا لاريجاني: إنكم شخصية قيمة ومؤثرة في المنطقة، وأتمنى لكم الشفاء بالنيابة عن أمير الكويت والشعب الكويتي.