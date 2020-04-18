الرجل الصامت، صاحب المواقف الناطقة، فكثيرة هي المواقف المشرفة التي وقفها سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني (مُد ظله) للعراق وشعبه، مواقف أبوية ترعى جميع أطيافه ومكوناته بلا تمييز بين حسب أو عرق أو انتماء.

فلو تطرقنا إلى مواقفه في الجانب السياسي، لوجدنا فيها ما يحفظ المصالح العليا للبلد والشعب، وقد بدا ذلك جليا في قضية الحكم بعد سقوط النظام البائد الذي بقي ثقلا على الصدور لنيف وثلاثين سنة، حين دعا سماحته إلى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة، والتأكيد على أن يكون للشعب العراقي دستور خاص يكتب بأيديهم بعيدا عن التدخلات والإملاءات الخارجية التي لا تسعى إلا للحفاظ على مصالحها دون الاهتمام لمصلحة البلد والشعب. كما وحرص على الحفاظ على امن واستقرار العراق بعيدا عن التبعيات الأخرى ورفض التخطيط الأجنبي لمستقبل البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وفي الوقت الذي اشتدت فيه أزمة عدم الاستقرار بعد سقوط النظام ما بين (٢٠٠٤ – ٢٠٠٧) وتعرض البلد إلى الوجود الإرهابي من القاعدة وأزلام النظام البائد الذين سعوا إلى إسقاط العراق في حرب أهلية مذهبية كادت أن تكون الشرارة الأولى لتأجيجها تفجير قبة الإمامين العسكريين (ع)، فكان للمرجع الأعلى دور هام في إيقاف نزيف الدم، من خلال التشديد على الوحدة واللحمة الوطنية ونبذ الفرقة والطائفية وعدم إفساح المجال أمام من لا يريد للعراق وشعبه امنا واستقرارا وازدهارا، فاستطاع سماحته من إشاعة الخطاب الوطني وكان خطابه إلى العراقيين كافة إلى التكاتف والتعاضد وحل المشكلات بالحوار بعيدا عن العنف، وكان لسماحته قول لا يزال يردده العراقيون إلى يومنا هذا (لا تقولوا إخواننا السنة بل قولوا انفسنا)، وهكذا وئدت الفتنة وخسر المروجون.

أمنيا: كانت لمواقف المرجع الأعلى (طال بقاؤه) وتوجيهاته السديدة سببا في بقاء العراق شامخا بشعبه ومقدساته، لاسيما بعد أن كان البلد قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، عندما تعرض إلى أشرس هجمة مدروسة منظمة من قبل العديد من القوى التي لا تريد للعراق وشعبه خيرا عام ٢٠١٤ ، جاءت فتوى الجهاد المقدسة وكانت كالصاعقة في مواجهة أعتا تنظيم عرفه التاريخ المعاصر ما يسمى بدولة الإسلام (داعش)، لبى على إثرها الملايين من أبناء الشعب النداء حتى جاؤوا بالنصر المؤزر خلال ثلاث سنوات، بعد أن رجح العديد أن الحرب ستستغرق سنينا، ولكن كان لفتوى المرجع الأعلى رأي آخر في تحويل المسار وتحقيق الانتصار.

إنسانيا: لم يغفل سماحته (دام ظله) عن أبناء الضحايا وعائلاتهم، فلم تُترك تلك الشريحة بلا رعاية و لا اهتمام يعانون صعوبة الظروف بعد فقد المعيل، سواء أكان ذلك في المرحلة الأولى إبان سقوط النظام البائد، او ما بعد فتوى الجهاد، موعزا إلى الجهات المختصة بضرورة القيام بدورها تجاههم، كما وأشرف على عمل أكبر المؤسسات الإنسانية في العراق (مؤسسة العين) التي انبرت في العمل بإذنه على توثيق مظلومية الشهداء وضحايا الإرهاب، وتقديم الرعاية لذويهم، وفي إحصائية تشير إلى أن المؤسسة تحتضن (٦٣٠٨٠) يتيما من يتامى العراق وتقدم لهم الدعم في مجالات الصحة البدنية و النفسية، والتربية والتعليم، والعمل.

وغيرها من المنجزات التي يطول الحديث عنها لو عرضناها تفصيلا، كرعاية النازحين الذي لاذوا فرارا من مدنهم بسبب تجبر وبطش داعش، و تشكيل لجان من وكلائه ومعتمديه في عموم العراق لتفقد أسر الشهداء المتطوعين، إضافة إلى إنجاز المشاريع الخدمية لأبناء الشعب العراقي من مجمعات سكنية ومستشفيات ومدارس.

رجل يشهد العالم بحكمته فهو من حارت به الألباب حتى أنها عجزت عن وصف مخزون العلم والحكمة في صدره، فكلما اشتدت أزمة، أو طرأ طارئ كان له رأي يسهل الأمر العسير، ويعبر بنا نحو النجاة، ولأنه رجل المواقف، لم تخل أزمة جائحة كورونا التي أنهكت العالم، بتسجيل إنجاز كبير يحسب للعراق رغم محدودية إمكاناته مقارنة بالدول الأخرى، فهو بحمد الله لم يصل إلى مراحل معقدة في مواجهة الفيروس القاتل، الذي راح ضحيته الآلاف في أمريكا وإيطاليا وإسبانيا والصين وغيرهم رغم إمكاناتهم المتطورة، ولعل الكثير يتساءل كيف تمكن العراق لغاية اللحظة من احتواء الأزمة رغم توسطه بلدان أصبحت بؤرا للفيروس؟

لا شك أن الإجابة تكمن في “الحكمة”. وفي العراق رجل يؤت الحكمة يأتيه منها خير كثيرا، فلم يبخل بتوجيهاته ونصحه للالتزام بما يدعو له المختصون، إذ لم يكن ليلتزم الناس بتجنب التجمعات، وترك الزيارات لو لم يكن سماحته داعيا لذلك رغم عظمتها في نفوسهم، وليس هذا فحسب بل أبهر العالم أيضا بلحمة أبناء الشعب العراقي وتعاضدهم، حتى أصبحوا مضرب الأمثال في الكرم والجود والعطاء، بعد أن أفتى سماحته بضرورة التكافل الاجتماعي، والوقوف جنبا إلى جنب مع المتضررين ومساندتهم لحين تخطي الأزمة بسلام.

جميع هذه المواقف ستبقى عالقة في ذاكرة العراقيين، الذين وثقوا بحكمة رجل المواقف الذي لم يخذلهم يوما ما، وحتما كما قال أمير المؤمنين (ع) من وثق بماء لم يظمأ.

ولا شك أن كل ما ذكر لا يعتبر سوى “جزء من كل” فمهما كتبنا لا نستطيع حصر مواقف المرجع الأعلى (دام ظله) وعطاءه في سطور مقالات أو تقارير او كتيبات.

من القلب … شكرا لك سيدي على عطائك.