وتبلغ مساخة الاراضي التي تزرع فيها عشبة لسان الثور في محافظة كلستان 60 هكتارا والى جانب فوائدها الاقتصادية لاهالي المحافظة تجلب السعادة والتعاون والتعاطف لهم. ومن فوائدها هى التخفيف من الالتهابات المختلفة التي تُصيب الجهاز البولي، والمفاصل، إضافةً للالتهابات القلبية التي تكون مصحوبة بالتورمات،و علاج الروماتيزم،و التخفيف من الكحة والسعال.