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رقم الخبر: 279817 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 19:06 الاقسام: سياحة  
قطاف لسان الثور في شمال ايران

قطاف لسان الثور في شمال ايران

يقطف اهالي قرية فاضل أباد التابعة لمدينة أزادشهر بمحافظة كلستان(شمال ايران) عشبة لسان الثور من مزارعهم.

 وتبلغ مساخة الاراضي التي تزرع فيها عشبة لسان الثور في محافظة كلستان 60 هكتارا والى جانب فوائدها الاقتصادية لاهالي المحافظة تجلب السعادة والتعاون والتعاطف لهم. ومن فوائدها هى التخفيف من الالتهابات المختلفة التي تُصيب الجهاز البولي، والمفاصل، إضافةً للالتهابات القلبية التي تكون مصحوبة بالتورمات،و علاج الروماتيزم،و التخفيف من الكحة والسعال.

 

قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
قطاف لسان الثور قطاف لسان الثور
لسان الثور لسان الثور
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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