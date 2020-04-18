  • السبت ٢٤ شعبان ١٤٤١
  • السبت , أبريل 18, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279815 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 18:38 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
فوائد زيت السمسم للعضلات والمفاصل

فوائد زيت السمسم للعضلات والمفاصل

فوائد زيت السمسم للعضلات والمفاصل جيدة جداً، خصوصاً عند استعماله في تدليك العضلات المصابة بالتشنج.

تعرّف على فوائد زيت السمسم للعضلات، وكيفية استخدامه في علاج العضلات والمفاصل.

ضع زيت السمسم على الجلد مباشرةً لتدليك العضلات والأوتار، حيث يساعد زيت السمسم على إزالة السموم من الطبقات العميقة من الجلد والعضلات، ويعمل على تحسين الدورة الدموية وإرخاء العضلات المشدودة.

ولنتائج أكثر فعالية، يمكنك تسخين زيت السمسم لمدة 10 ثوانٍ في الميكروويف قبل استخدامه في تدليك العضلات.

لعلاج التهاب المفاصل أضيفي بضع قطرات من زيت اللبان إلى ربع كوب من زيت السمسم، واستخدميه لتدليك المنطقة المحيطة بالمفاصل.

ويمكن إضافة زيت الزنجبيل إلى زيت السمسم وزيت اللبان، لفعاليته الرائعة في تنشيط الدورة الدموية، وهو ما سيساعد في علاج آلام العضلات المحيطة بالمفصل.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0630 sec