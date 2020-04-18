فوائد زيت السمسم للعضلات والمفاصل جيدة جداً، خصوصاً عند استعماله في تدليك العضلات المصابة بالتشنج.

تعرّف على فوائد زيت السمسم للعضلات، وكيفية استخدامه في علاج العضلات والمفاصل.

ضع زيت السمسم على الجلد مباشرةً لتدليك العضلات والأوتار، حيث يساعد زيت السمسم على إزالة السموم من الطبقات العميقة من الجلد والعضلات، ويعمل على تحسين الدورة الدموية وإرخاء العضلات المشدودة.

ولنتائج أكثر فعالية، يمكنك تسخين زيت السمسم لمدة 10 ثوانٍ في الميكروويف قبل استخدامه في تدليك العضلات.

لعلاج التهاب المفاصل أضيفي بضع قطرات من زيت اللبان إلى ربع كوب من زيت السمسم، واستخدميه لتدليك المنطقة المحيطة بالمفاصل.

ويمكن إضافة زيت الزنجبيل إلى زيت السمسم وزيت اللبان، لفعاليته الرائعة في تنشيط الدورة الدموية، وهو ما سيساعد في علاج آلام العضلات المحيطة بالمفصل.