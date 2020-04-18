خلايا الدم البيضاء أو كما تسمى أحياناً بالكريات البيضاء، هي جزء من جهاز المناعة في الجسم ويتلخّص دورها بالقيام بمقاومة ومحاربة العدوى التي قد تصيب الجسم.

فتتحرك الكريات البيضاء في جميع أنحاء الجسم بحثاً عن الغزاة، ومسبّبات العدوى، والأجسام الغريبة التي قد تدخل الجسم، فتحاربهم وتقضي عليهم. ويستمر الجسم في الوضع الطبيعي بالإمداد بالكريات البيضاء باستمرار ليبقى محافظاً على مناعته قوية ويبقى محمياً من الأمراض والعدوى. ويقيس الطبيب عدد خلايا الدم البيضاء عن طريق إرسال عينة من الدم إلى المختبر لإجراء عملية تعداد دم كاملة، فأعداد كريات الدم التي تظهر من الاختبار قد تساعد الطبيب على تشخيص بعض الإصابات والأمراض، أو معرفة إذا ما كانت العلاجات المستخدمة تعمل أم لا.

كيفية زيادة كريات الدم البيضاء

لم يجد الباحثون أي طعام يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء بطريقة مباشرة في جسم الإنسان، وبالرغم من ذلك، ينصح بتناول وشرب بعض المغذيات التي قد تعمل على مساعدة وتقوية جهاز المناعة، وإنتاج خلايا الدم البيضاء، وفيما يلي ذكر لبعض من هذه النصائح والإرشادات:

- إضافة فيتامين 12B وحمض الفوليك إلى النظام الغذائي.

- تناول المغذّيات الداعم للجهاز المناعي: وذلك بتناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الزنك، وفيتامين E، والسيلينيوم، والثوم وغيرها من الأطعمة الغنية بالتوابل التي يعتقد أنها تقوي وتحسن من أداء جهاز المناعة.

- تناول مضادات الأكسدة: ومن أفضل مصادر مضادات الأكسدة نذكر: العنب، والبصل، والشاي، والثوم، والكركم. - تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية: التي قد تعمل على مساعدة الجهاز المناعي وتقويته، ومنها: سمك السلمون، والجوز، وبذور الكتان.

- إضافة فيتامين C للنظام الغذائي: وذلك لما له من دور في ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء، كما وأنّه يعتبر معزز مهم لإنتاج خلايا الدم البيضاء، ومن الأمثلة على المصادر الغذائية التي تحتوي على فيتامين C: الليمون، والأناناس، والتوت، والبرتقال، والفليفلة الحلوة، والقرنبيط، والجزر.

أسباب ارتفاع وانخفاض الكريات البيضاء

هنالك عدة أسباب وحالات مرضية قد تؤدي إلى ارتفاع أعداد كريات الدم البيضاء أو انخفاضها عن المستوى الطبيعي، وفيما يلي تفصيل لكل منها:

-أسباب زياد كريات الدم البيضاء: من الممكن أن ترتبط زيادة كريات الدم البيضاء ببعض الأسباب فتصبح أعلى من مستواها الطبيعي في الجسم، ومن هذه الأسباب ما يلي: الإصابة بعدوى بكتيرية. الأمراض الإلتهابية مثل؛ التهاب المفاصل، وأمراض الأمعاء الالتهابية. الإصابة بسرطان الدم. التعرض لإصابة أو صدمة ما. استخدام الأدوية الستيرويدية. - أسباب انخفاض كريات الدم البيضاء: في بعض الحالات الصحية تتأثر أعداد كريات الدم البيضاء، فتصبح أقل من مستواها الطبيعي، وعادة هنالك سببان رئيسيان لذلك؛ فإما أن يكون الجسم غير قادر على إنتاج كمية كافية من كريات الدم البيضاء، أو لوجود مسبب معين يقوم بتدمير الخلايا البيضاء بوتيرة تفوق سرعة عملية تصنيعها في الجسم، فتصبح بمستوىً أقل من الحد الطبيعي.

وفي حال كشفت اختبارات الدم المجراة عن وجود عدد أقل أو أكثر من المستوى الطبيعي لكريات الدم البيضاء فمن المهم مراجعة الطبيب للمساعدة على فهم وتحديد السبب الكامن وراء ذلك، والحصول على تشخيص للمشكلة الصحية.



